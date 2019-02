Die Konkurrenten BMW und Mercedes schließen ihre Carsharing-Dienste Car2Go und DriveNow mit insgesamt gut vier Millionen Kunden gerade zusammen . Audi bietet Mietwagen derzeit in 25 Städten in den USA, in 8 Städten in Großbritannien sowie in Peking, Hongkong, Singapur, Tokio und München an.