Für viele Käufer von Elektroautos spielen die niedrigen Folgekosten eine wesentliche Rolle. Bei den Stromern kann kein Auspuff kaputt gehen, die Bremsen halten dank der Rekuperation deutlich länger und ein Ölwechsel ist bei einem Elektromotor auch nie fällig. Kein Wunder, dass ein Besitzer eines e-tron ziemlich verdutzt war, als ihn sein Elektro-Audi zum Ölwechsel in die Werkstatt bat.

Ölwechsel und Inspektion

Im Display des e-tron von Georg Konjovic war folgender Eintrag zu lesen: „Oil change and inspection in 3100 km“. Auf Twitter veröffentlichte der Mann auch ein Foto und fügte ironisch hinzu: „Audi hat den Sprung ins elektrische Zeitalter noch nicht ganz verkraftet. Am Ölwechsel hängt man noch sehr.“

© Georg Konjovic (Twitter @GeorgKonjovic)

Keine reine E-Plattform

Durch diese Aufforderung ist deutlich zu erkennen, dass der e-tron auf keiner reinen Elektroplattform steht, sondern den Baukasten des Q5 als Basis nutzt. Mercedes und BMW machen es beim EQC (basiert auf dem GLC) und beim iX3 (basiert auf dem X3) genauso. Beim im Herbst startendem Q4 e-tron wird ein solcher Software-Fehler hingegen nicht vorkommen. Denn dieser basiert wie der VW ID.3 auf dem modularen Elektrobaukasten (MEB), der ausschließlich für Stromer entwickelt wurde.

Software-Fehler

Gegenüber „Auto Motor und Sport“ hat sich Audi zu dem kuriosen Zwischenfall geäußert. Laut Hersteller seien von dem Software-Fehler nur wenige e-tron, die zu einem frühen Zeitpunkt gebaut wurden, betroffen. Bei diesen Autos wurde das Steuergerät noch mit einem alten Datensatz bespielt. Wie viele Fahrzeuge genau betroffen sind, werde gerade geklärt, so Audi. Auf die Funktionsweise des e-tron hat der Service-Hinweis keinen Einfluss. Das Elektro-SUV kann trotz der falschen Anzeige ganz normal gefahren werden.

Produktionskürzung und zweites Modell

Ende letzter Woche musste die Marke mit den vier Ringen die Produktion des e-tron zurückfahren. Grund dafür sind Zulieferer, die wichtige Teile (Batterie) nicht in ausreichender Stückzahl liefern können. Ende letzten Jahres hat Audi den e-tron aufgerüstet und ein neues Einstiegsmodell in den Handel gebracht. Im Frühjahr soll dann noch der neue e-tron Sportback auf den Markt kommen. Bestellt werden kann er bereits.

