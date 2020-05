Das (unerlaubte) Vorpreschen von Elon Musk scheint sich gelohnt zu haben.

Im Streit zwischen Tesla und den US-Behörden über ein Ende des Produktionsstopps in der Coronavirus-Krise zeichnet sich eine Entspannung ab. Der kalifornische Bezirk Alameda, in das US-Hauptwerk des Elektroautobauers liegt, erlaubte dem Unternehmen, Vorbereitungen für eine Wiederaufnahme der Produktion in der kommenden Woche zu treffen. Dies teilte die Bezirksverwaltung auf Twitter mit.

Musk widersetzte sich dem Verbot

Zuvor hatte Tesla-Chef Elon Musk bereits die Bänder in der Fabrik in Fremont anlaufen lassen und sich damit regionalen Anordnungen zur Eindämmung der Coronapandemie widersetzt. Dem Milliardär deshalb sogar eine Haftstrafe. Zudem drohte er Teslas Firmensitz in einen anderen Bundesstaat zu verlegen . Unterstützung hatte Musk von US-Präsident Donald Trump erhalten.

