Die billigsten Tankstellen in Österreich

An diesen Zapfsäulen profitieren die heimischen Autofahrer am stärksten vom Ölpreisverfall.

Am Montag hat der Ölpreis einen Absturz erlebt, der seinesgleichen sucht. Wegen der Corona-Krise ist der Preis für US-Rohöl auf einen historischen Tiefstand gefallen. Der Preis für einen Kontrakt, der eine physische Öllieferung im Mai vorsieht, notierte erstmals seit Aufnahme des Future-Handels im Jahr 1983 im negativen Bereich - zuletzt bei minus 18,20 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das bedeutet, dass Käufer bei Abnahme Geld erhalten.

Diesel und Super unter 90 Cent

Ganz so weit ist es an den heimischen Tankstellen zwar noch nicht, dennoch macht sich der Preisverfall der letzten Wochen auch für heimische Autofahrer positiv bemerkbar. Der Liter Diesel und der Liter Super sind an den billigsten Tankstellen bereits für unter 90 Cent zu haben. Manche Anbieter verlangen für die beiden Treibstoffsorten den exakt gleichen Preis.

>>>Nachlesen: Aufpassen bei neuer Sprit-Kennzeichnung

Die billigsten Tankstellen

An welchen Tankstellen in jedem Bundesland Sie Diesel und Benzin aktuell (Stand: 21. April, 08:40 Uhr) am billigsten bekommen, sehen Sie hier:

Niederösterreich

Diesel: 0,899 Euro ; Oldtimer Diskont-Automaten (3312 Oed)

Diesel: ; Oldtimer Diskont-Automaten (3312 Oed) Super: 0,899 Euro; Oldtimer Diskont-Automaten (3312 Oed), EMC Tankstelle (2751 Wöllersdorf)





Steiermark

Diesel: 0.898 Euro ; SB Diskont (8570 Bärnbach und 8583 Edelschrott)

; SB Diskont (8570 Bärnbach und 8583 Edelschrott) Super: 0.898 Euro; SB Diskont (8570 Bärnbach und 8583 Edelschrott)



Wien

Diesel: 0,899 Euro ; Leodiskont (1170 Wien)

; Leodiskont (1170 Wien) Super: 0,934 Euro: Turmöl (1120 Wien), Johanna Garage und Strohmeier jeweils im 5. Bezirk (1050)

Kärnten

Diesel: 0,957 Euro; Magistratstankstelle (9020 Klagenfurt)

Super: 0,955 Euro; Diskont Kaiser (8421 Schwarzautal)



Burgenland

Diesel: 0,939 Euro; Direct (2491 Neufeld an der Leitha)

Super: 0,967 Euro; Turmöl (7141 Podersdorf am See)



Oberösterreich

Diesel: 0.908 Euro: Tankstelle Wölfl (4974 Reichersberg und 4963 St. Peter am Hart)

Super: 0,919 Euro: Freie Tankstelle (4830 Hallstatt)



Vorarlberg

Diesel: 0,954 Euro: Diskont Tankstelle „Hofer Parkplatz“ (6842 Koblach)

Super: 0,964 Euro; Diskont Tankstelle „Hofer Parkplatz“ (6842 Koblach)





Salzburg

Diesel: 0,908 Euro; Tankstelle Wölfl (5071 Wals)

Super: 0,938 Euro: Tankstelle Nockstein (5023 Koppl)



Tirol

Diesel: 0,948 Euro; Tankstelle Inntaler (6330 Kufstein)

Super: 0,948 Euro; Tankstelle Inntaler (6330 Kufstein)

Erhöhung nur einmal am Tag

Da die Spritpreisverordnung Ende 2019 verlängert wurde, dürfen die heimischen Tankstellen den Spritpreis weiterhin nur einmal am Tag erhöhen – und zwar um 12:00 Uhr.

>>>Nachlesen: Spritpreis-Regelung bleibt aufrecht

Preis-Quelle

ÖAMTC Tankstellenfinder; Stand: 21. April 2020, 08:40 Uhr