Coronavirus drückt Ölpreis – Benzin und Diesel derzeit billig wie lange nicht.

Für heimische Autofahrer hat der Coronavirus positive Auswirkungen. Die weltweite Ausbreitung hat nämlich den Ölpreis in den Keller gedrückt. Und das wirkt sich nun auch auf die Spritpreise an den heimischen Tankstellen aus. So günstig wie derzeit, waren Diesel und Benzin schon länger nicht. Wir haben deshalb die billigsten Tankstellen in Österreich herausgesucht. In zwei Bundesländern kostet der Liter Diesel mittlerweile unter einem Euro.

Die billigsten Tankstellen

An welchen Tankstellen in jedem Bundesland Sie Diesel und Benzin aktuell (Stand: 9. März, 10:30 Uhr) am billigsten bekommen, sehen Sie hier:

Niederösterreich

Diesel: 1,009 Euro; Turmöl Quick (3500 Krems, Wachaustraße 13); Avanti (3500 Krems, Förthofer Donaulände 8)

Super: 1,049 Euro; Avanti (3500 Krems, Förthofer Donaulände 8)



Steiermark

Diesel: 1,012 Euro; Jogrei (8120 Peggau; Grazer Straße 23)

Super: 1,059 Euro; Spritkönig, F. Leitner und "Hofer"-Tankstelle jeweils in Graz



Wien

Diesel: 1,029 Euro: Johanna Garage und Strohmeier jeweils im 5. Bezirk (1050)

Super: 1,059 Euro; "Hofer"-Tankstelle; (1230 Wien, Breitenfurter Straße 261)

Kärnten

Diesel: 1,016 Euro; Tankstelle Villach (9500 Villach, St.-Johanner-Straße 20)

Super: 1,069 Euro; Tankstelle Villach (9500 Villach, St.-Johanner-Straße 20)



Burgenland

Diesel: 1,022 Euro; A1 Direkt (8380 Jennersdorf, Technologiepark 7)

Super: 1,064 Euro; A1 Direkt (8380 Jennersdorf, Technologiepark 7)



Oberösterreich

Diesel: 0.989 Euro : Avanti (4072 Alkoven; Strass 16)

: Avanti (4072 Alkoven; Strass 16) Super: 1,039 Euro: Avanti (4072 Alkoven; Strass 16)



Vorarlberg

Diesel: 1,089 Euro: Jet (2 x in 6850 Dornbirn)

Super: 1,114 Euro; Avanti (6850 Dornbirn, Lustenauer Straße 24)



Salzburg

Diesel: 0,999 Euro ; Turmtankstelle (5204 Straßwalchen, Irrsdorfer Bachstraße 47)

; Turmtankstelle (5204 Straßwalchen, Irrsdorfer Bachstraße 47) Super: 1,048 Euro: LM Energy Express (5600 St. Johann im Pongau, Bundesstraße 2)



Tirol

Diesel: 1,054 Euro; Avanti (6330 Kufstein, Schubertstraße 20)

Super: 1,059 Euro: Jet (6330 Kufstein, Salurner Straße 40)



Erhöhung nur einmal am Tag

Da die Spritpreisverordnung Ende 2019 verlängert wurde, dürfen die heimischen Tankstellen den Spritpreis weiterhin nur einmal am Tag erhöhen – und zwar um 12:00 Uhr.

Preis-Quelle

ÖAMTC Tankstellenfinder; Stand: 9. März 2020, 10:30 Uhr