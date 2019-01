Frey verkauft Import-Firma an Toyota

Spektakulärer Deal in der heimischen Autobranche: Die Frey Holding GmbH und Toyota Motor Europe (TME) einigten sich auf den Verkauf von Toyota Frey Austria an TME. Der Vollzug steht unter anderem unter dem Vorbehalt der wettbewerbsrechtlichen Genehmigung und ist noch im 1. Quartal 2019 geplant, wie Frey in einer Aussendung mitteilte.

Seit 1971

Die Unternehmen wollen damit einen weiteren Schritt für eine gemeinsame Zukunft setzen. Die Familie Frey fungierte seit 1971 als Importeur von Toyota in Österreich. In diesem Jahr übernahm Friedrich Frey gemeinsam mit Ernst Frey die Generalvertretung der damals hierzulande noch völlig unbekannten Marke und baute den Markt dafür in Österreich auf und stetig aus.

