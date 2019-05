Aufgrund des schlechten Wetters am vergangenen Wochenende hielt sich heuer der Ansturm beim traditionellen GTI-Vortreffen in Grenzen. Das offizielle und mittlerweile 38. GTI-Treffen in Reifnitz am Wörthersee soll hingegen ein ähnlich großer Erfolg werden wie jenes aus dem Vorjahr (Bild oben, Diashows unten). Das erhoffen sich zumindest die neuen Veranstalter, die einen Start des Weges "zurück zu den Wurzeln" einläuten wollen. Thomas Semmler von der Eventagentur, welche die Organisation von der Gemeinde Maria Wörth übernommen hat, will die Veranstaltung langfristig zu einem echten "Autofestival" machen. Vor- und Nachtreffen sollen an Reiz verlieren, Verkaufsstände konzentrieren sich auf Tuning, hieß es am Dienstag bei einem Pressegespräch in Reifnitz.

© APA/INGRID KORNBERGER (v.l.) Frederic Rauter, Thomas Semmler, Markus Perdacher und Wolfgang Bravcs bei der Pressekonferenz am Dienstag.

2020 nur noch VW-Modelle einfahrberechtigt?

Im Jänner hatte die Agentur die Organisation übernommen und seither ein neues Sicherheits- und Veranstaltungskonzept erstellt. Wegen der kurzen Vorbereitungszeit setze man 2019 auf bewährte Partner, wie etwa den Samariterbund als Rettungsorganisation. Langfristig soll auch der Volkswagen-Konzern noch mehr einbezogen werden, um das Haupttreffen - heuer von 29. Mai bis 1. Juni (Christi Himmelfahrt) - attraktiver zu machen.

2020 sollen auch Fanklubs noch mehr einbezogen werden, das sei für diesmal allerdings zu kurzfristig gewesen, so Semmler auf APA-Nachfrage. Die Klubs sollen beispielsweise eigene Wiesen bekommen. Überlegt werde auch, künftig nur noch Marken, die zum VW-Konzern gehören, einfahren zu lassen. Gewisse Rivalitäten zwischen den Anhängern unterschiedlicher Marken könnten damit besser verhindert werden. Zudem dürften so wieder mehr "echte" Golf GTI zum Event gelockt werden.

>>>Nachlesen: Beim GTI-Treffen 2019 wird alles neu

"Weg vom Ballermann"

In punkto Verkaufsständen habe man das Konzept ebenfalls umgestellt, weg von beispielsweise Schmuck- und hin zu branchenspezifischen Verkäufern, schilderte Semmler und sagte weiter: "Die Szene hatte zuletzt das Gefühl, das Auto sei nicht mehr im Vordergrund. Das soll es aber wieder werden." Man wolle "zurück zu den Wurzeln". Weiters sind einheitliche Preise geplant, damit es keine Abzocker mehr geben kann. Die Idee soll sich heuer erstmals "herumsprechen", ehe man 2020 noch stärker auf diese Aspekte setzen will: "Mehr Ausstellung und weg von Ballermann."

Neu ist auch das Sicherheitskonzept, das rund 500 Seiten umfasst und für die kommenden Jahre eingeführt wird. Vorgesehen sind drei Checkpoints mit mehreren Besucher- und eigenen Anrainerspuren. Auf letzterer sollen kaum Wartezeiten entstehen, um Bewohner von Reifnitz noch mehr entgegenzukommen. Bei den Kassaspuren sollen bis zu 100 Fahrzeuge im Wartebereich Platz finden. Das Mittagsprogramm wurde weitgehend gestrichen, um zumindest von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr sowohl den Gästen als auch den Anrainern etwas Ruhe zu gönnen.

>>>Nachlesen: GTI-Vortreffen startet: Polizei setzt auf Videoüberwachung

Abkühlung im Strandbad

Erstmals in der Geschichte des GTI-Treffens wird auch das Reifnitzer Strandbad geöffnet haben, wobei es von der Wasserrettung speziell überwacht wird. Außerdem ist der Bereich glasfrei, so die Veranstalter. Beim Strandbad wird auch ein 24-Stunden-Helpdesk eingerichtet, damit nicht jeder bei Problemen sofort zur Polizei rennen müsse. Erst bei Bedarf würden die Behörden hinzugezogen, schilderte Wolfgang Bravcs, der für das Sicherheitskonzept verantwortlich zeichnet.

Im Gegensatz zu früher wird der Autokorso heuer nach Reifnitz und nicht aus dem Ort hinaus geführt. Startpunkt wird am Pyramidenkogel sein. Der "Walk of Cars" wird frei von Verkaufsständen sein. Gastgeschenk für Besucher ist 2019 ein Handtuch. Mehr als 40 Aussteller wurden bisher an Land gezogen. Die Erfahrungen aus 2019 sollen für das Konzept 2020 eingearbeitet werden, so Semmler.

>>>Nachlesen: GTI-Treffen 2018 war ein voller Erfolg

Diashow Rundgang beim GTI-Treffen 2018 (Teil 3) © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Das 37. GTI-Treffen in Reifnitz ist voll im Gange. Am Donnerstag bildeten sich schon ab 9.30 Uhr lange... © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ...Schlangen an allen Einfahrtskontrollstellen. Auf den vielen Parkplätzen in und außerhalb des Zentrums standen die liebevoll getunten Boliden. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Fast alle wollten die Weltpremiere am VW-Stand nicht verpassen. Dort wurde die seriennahe Studie des kommenden Golf GTI Top-Modells enthüllt. Der Golf GTI TCR Concept mit 290 PS kommt Ende des Jahres fast 1:1 in den Handel. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Extra dafür angereist waren Volkswagen-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann (links) und Rennfahrerlegende und Markenbotschafter Hans Joachim "Strietzel" Stuck (rechts). © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Prominente Gäste waren ebenfalls einige zu sehen. Allen voran Andreas Gabalier. Der... © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ...Volks-Rock‘n‘Roller ließ es sich dann auch nicht nehmen, ein Lied... © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ...mit den Young Roses anzustimmen. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Auch abseits der getunten Boliden gibt es Hingucker. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Fesche Mädels und coole Autos passen... © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig .... einfach gut zusammen. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Die Polizei konnte derweil eine positive Zwischenbilanz ziehen. Sowohl tagsüber als... © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ....auch in der Nacht geht es absolut ruhig zu, bis jetzt sind kaum Vorfälle gemeldet worden. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Insgesamt werden gut 120.000 Besucher erwartet. Das offizielle Treffen endet dann am Samstagabend (12. Mai). © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Wenn sie offiziell genehmigt sind, spricht auch gegen solche Aktionen nichts. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Im VW-Bereich herrscht Messe-Flair. Natürlich gibt es Autos zu bestaunen, es warten aber auch Videospiele, Shops und Merch-Stände mit GTI-Uhren, Stramplern und Shirts. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Ein weiterer Besuchermagnet ist auch das "GTI-FanBoot". 1 / 16

× Rundgang beim GTI-Treffen 2018 (Teil 3)

Diashow GTI-Treffen 2018 - die besten Fotos (Teil 2) © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Am Wörthersee in der kleinen Kärntner Ortschaft Reifnitz hat am Mittwoch das offizielle GTI-Treffen 2018 begonnen. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig An jedem der vier Tage werden durchschnittlich 30.000 Gäste erwartet. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Der Ortskern wurde wie in den vergangenen Jahren adaptiert. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Ein Volksfest für Tuning-Fans soll es werden. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Im VW-Bereich herrscht Messe-Flair. Natürlich gibt es Autos zu bestaunen, es warten aber... © APA/GERT EGGENBERGER ...auch Videospiele, Shops und Merch-Stände mit GTI-Uhren, Stramplern und Shirts. © APA/GERT EGGENBERGER Das Wörthersee-Treffen sei dem Konzern sehr wichtig, die "treue Community" wisse man sehr zu schätzen. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Organisiert wird das GTI-Treffen von der Gemeinde. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Bürgermeister Markus Perdacher ist von den wirtschaftlichen Vorteilen überzeugt, die Betriebe seien gut besucht. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Für die Polizei bedeutet das GTI-Treffen Großeinsatz über Wochen, Unterstützung aus anderen Bundesländern ist vor Ort. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Die Fans lassen sich die gute Stimmung deshalb nicht verderben. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Quietschende Reifen, verchromte Felgen und Partystimmung lauten die Schlagworte. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen, nach Reifnitz selbst darf nur einfahren, wer eine Genehmigung hat. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Beschränkungen und Überwachung sorgten in den vergangenen Jahren dafür, dass das ... © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ...eigentliche, organisierte Treffen in Reifnitz immer reibungsloser und ruhiger über die Bühne ging. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Auf den folgenden Fotos gibt es weitere Eindrücke vom mittlerweile 37. GTI-Treffen, das noch bis Samstagabend (12. Mai) läuft. © APA/GERT EGGENBERGER © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig 1 / 21

× GTI-Treffen 2018 - die besten Fotos (Teil 2)

Diashow GTI-Treffen 2018 offiziell gestartet © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Der Startschuss für das offizielle GTI-Treffen 2018 ist gefallen. Von 9. bis 12. Mai werden rund um den Wörthersee 125.000 Tuning-Fans und über 7.000 Autos erwartet. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Bis zuletzt wurde im "GTI-Mekka" noch kräftig gehämmert und aufgebaut. Mittlerweile ist Reifnitz aber auf den Ansturm gerüstet. Auf die Besucher wartet neben den getunten Boliden auch ein breites Rahmenprogramm. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig "Wir sind bis zum Ende des offiziellen Treffens ausgebucht", freut sich Bürgermeister Markus Perdacher. Mit Temposchwellen oder Betonparkwächtern haben die GTI-Fahrer in Reifnitz nicht zu rechnen. "Das brauchen wir nicht", sagt der Gemeindechef. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Am VW-Stand stehen die Weltpremieren des neue Top-Golf-GTI mit 290 PS und des Azubi-GTI im Mittelpunkt. © APA/GERT EGGENBERGER VW alleine baute über zwei Wochen 2.100 Quadratmeter Standfläche auf. © Volkswagen AG Das diesjährige Azubi-Unikat wurde am Mittwoch enthüllt und hört auf den Namen Golf GTI Next Level und leistet 411 PS. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Der Zustrom ist bereits seit den frühen Morgenstunden enorm. Für die Polizei geht der Großeinsatz bei den Vortreffen also nahtlos weiter. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Schon am Mittwoch steht mit der Sternfahrt, an der nur Golf I und II teilnehmen dürfen,...

© APA/GERT EGGENBERGER ein echtes Highlight auf dem Programm. Beim... © APA/GERT EGGENBERGER ...diesjährigen Corso waren am Mittwochmittag 150 Autos dabei. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Die Stimmung ist hervorragend. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Obwohl das Tuning-Spektakel im Vorjahr äußerst gesittet abging, ist die Exekutive wieder mit einem Großaufgebot vertreten. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Zudem wurden auch strenge Kontrollen angekündigt. Bei Verstößen drohen saftige Strafen. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Im VW-Bereich herrscht Messe-Flair. Natürlich gibt es Autos zu bestaunen, es warten aber auch Videospiele, Shops und Merch-Stände mit GTI-Uhren, Stramplern und Shirts. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Organisiert wird das GTI-Treffen von der Gemeinde. Bürgermeister Markus Perdacher ist von den wirtschaftlichen Vorteilen überzeugt, die Betriebe seien gut besucht. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Viel fotografiert wird in Reifnitz ebenfalls - kein Wunder, bei solchen Motiven. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig An jedem der vier Tage werden durchschnittlich 30.000 Gäste erwartet. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Veranstaltet werden an den vier Tagen die unterschiedlichsten Shows und Einlagen. © APA/GERT EGGENBERGER Neben dem Familientag am Samstag gibt es auch eigene Gratis-Angebote für Kinder (Hüpfburg, Karussel, etc.) 1 / 19