GTI-Vortreffen: Fans sorgten für Chaos

Die Befürchtungen der Polizei und der Anrainer haben sich bestätigt. Aufgrund des guten Wetters gab es einen großen Ansturm auf das GTI-Vortreffen. Obwohl das offizielle GTI-Treffen 2019 erst am 29. Mai startet, reisten bereits Tausende Fans am vergangenen Wochenende an den Wörthersee und stimmten damit die Gemeinden Reifnitz, Velden und Finkenstein sowie die Landeshauptstadt Klagenfurt schon einmal ein.

© TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig

Bewährte Hotspots

Die Vortreffen habe bei den Tuningbegeisterten schon lange Tradition. Vor zwei Wochen blieb der Ansturm aufgrund des schlechten Wetters noch aus. Doch dieses Mal meinte es der Wettergott gut mit den GTI-Fans. Vor allem im Ortskern in Velden, bei der Mischkulnig-Tankstelle in Selpritsch und der Turbokurve in Arneitz ging die Post ab. Fehlzündungen, Beschleunigungstests und Gummi-Gummi waren keine Seltenheit und wurden, wenn gesehen, von der Polizei auch geahndet.

© TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig

Mega-Staus

Bereits am Freitagnachmittag verstopften zahlreiche Autos die Straßen von Velden.Am Samstag ging es in derselben Tonart weiter. Wer auf den Pyramidenkogel wollte, hatte schlechte Karten. Es staute sich teilweise bis zum Restaurant Karawankenblick zurück. Auch in Velden brauchte man wieder viel Geduld, denn die zahlreichen GTI-Fahrer brachten den Verkehr des Öfteren zum Erliegen. Auch rund um die Mischkulnig-Tankstelle staute es sich. Auch die „Turbokurve“ lockte am Samstag die Gummi-Gummi-Fraktion zuhauf an. Rund um den Campingplatz Arneitz ging es nur im Schritttempo voran. Und die GTI-Fahrer scheinen Klagenfurt für sich entdeckt zu haben, denn auch da bildete sich in der Innenstadt ein Megastau.

© TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig

Keine Ausschreitungen, aber illegales Rennen

Im Großen und Ganzen ist das Vortreffen laut Polizei aber ruhig und gesittet abgelaufen. Ausschreitungen gab es keine, zwei Golf-Fahrer aus der Schweiz (23 und 47 Jahre) jedoch verwechselten die Südautobahn (A2) mit einer Rennstrecke und brausten mit 170 Sachen über die Piste. Dabei stachelten sich die beiden solange an, bis sie sich ein illegales Wettrennen lieferten. Auf Höhe Krumpendorf wurde schließlich eine Polizeistreife auf die Raser aufmerksam und nahm die Verfolgung der Autos auf. Anschließend bretterten die GTI-Fans nebeneinander mit 160 km/h durch einen Baustellenbereich, in dem lediglich ein Tempo von 60 km/h erlaubt war. Die Beamten konnten die Raser schließlich stoppen, hoben eine Sicherheitsleistung ein und nahmen ihnen an Ort und Stelle ihre Kennzeichentafeln ab.

© TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig

Nächster Ansturm erwartet

Es ist anzunehmen, dass auch am kommenden Wochenende (24. bis 26. Mai) etliches los sein wird rund um den Wörthersee. Viele GTI-Fans reisen meist schon einige Tage vor dem offiziellen Treffen an. Die Polizei ist gerüstet und die Bodenschwellen halten. Zudem gibt es erstmals eine Videoüberwachung. Bis zum offiziellen Start möchte auch der wohl größte GTI-Treffen-Fan am Wörthersee ankommen. Dieser reist mit seinem getunten Passat, wie berichtet, aus China an – Fahrtstrecke: 10.000 Kilometer!

>>>Nachlesen: Ansturm auf GTI-Vortreffen: Polizei rüstet auf

>>>Nachlesen: Fan fährt von China zum GTI-Treffen

>>>Nachlesen: GTI-Treffen 2019: Alle Infos & Neuerungen

Diashows: Eindrücke aus dem Vorjahr

Diashow Rundgang beim GTI-Treffen 2018 (Teil 3) © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Das 37. GTI-Treffen in Reifnitz ist voll im Gange. Am Donnerstag bildeten sich schon ab 9.30 Uhr lange... © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ...Schlangen an allen Einfahrtskontrollstellen. Auf den vielen Parkplätzen in und außerhalb des Zentrums standen die liebevoll getunten Boliden. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Fast alle wollten die Weltpremiere am VW-Stand nicht verpassen. Dort wurde die seriennahe Studie des kommenden Golf GTI Top-Modells enthüllt. Der Golf GTI TCR Concept mit 290 PS kommt Ende des Jahres fast 1:1 in den Handel. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Extra dafür angereist waren Volkswagen-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann (links) und Rennfahrerlegende und Markenbotschafter Hans Joachim "Strietzel" Stuck (rechts). © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Prominente Gäste waren ebenfalls einige zu sehen. Allen voran Andreas Gabalier. Der... © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ...Volks-Rock‘n‘Roller ließ es sich dann auch nicht nehmen, ein Lied... © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ...mit den Young Roses anzustimmen. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Auch abseits der getunten Boliden gibt es Hingucker. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Fesche Mädels und coole Autos passen... © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig .... einfach gut zusammen. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Die Polizei konnte derweil eine positive Zwischenbilanz ziehen. Sowohl tagsüber als... © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ....auch in der Nacht geht es absolut ruhig zu, bis jetzt sind kaum Vorfälle gemeldet worden. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Insgesamt werden gut 120.000 Besucher erwartet. Das offizielle Treffen endet dann am Samstagabend (12. Mai). © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Wenn sie offiziell genehmigt sind, spricht auch gegen solche Aktionen nichts. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Im VW-Bereich herrscht Messe-Flair. Natürlich gibt es Autos zu bestaunen, es warten aber auch Videospiele, Shops und Merch-Stände mit GTI-Uhren, Stramplern und Shirts. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Ein weiterer Besuchermagnet ist auch das "GTI-FanBoot". 1 / 16

× Rundgang beim GTI-Treffen 2018 (Teil 3)

Diashow GTI-Treffen 2018 - die besten Fotos (Teil 2) © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Am Wörthersee in der kleinen Kärntner Ortschaft Reifnitz hat am Mittwoch das offizielle GTI-Treffen 2018 begonnen. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig An jedem der vier Tage werden durchschnittlich 30.000 Gäste erwartet. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Der Ortskern wurde wie in den vergangenen Jahren adaptiert. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Ein Volksfest für Tuning-Fans soll es werden. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Im VW-Bereich herrscht Messe-Flair. Natürlich gibt es Autos zu bestaunen, es warten aber... © APA/GERT EGGENBERGER ...auch Videospiele, Shops und Merch-Stände mit GTI-Uhren, Stramplern und Shirts. © APA/GERT EGGENBERGER Das Wörthersee-Treffen sei dem Konzern sehr wichtig, die "treue Community" wisse man sehr zu schätzen. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Organisiert wird das GTI-Treffen von der Gemeinde. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Bürgermeister Markus Perdacher ist von den wirtschaftlichen Vorteilen überzeugt, die Betriebe seien gut besucht. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Für die Polizei bedeutet das GTI-Treffen Großeinsatz über Wochen, Unterstützung aus anderen Bundesländern ist vor Ort. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Die Fans lassen sich die gute Stimmung deshalb nicht verderben. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Quietschende Reifen, verchromte Felgen und Partystimmung lauten die Schlagworte. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen, nach Reifnitz selbst darf nur einfahren, wer eine Genehmigung hat. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Beschränkungen und Überwachung sorgten in den vergangenen Jahren dafür, dass das ... © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig ...eigentliche, organisierte Treffen in Reifnitz immer reibungsloser und ruhiger über die Bühne ging. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Auf den folgenden Fotos gibt es weitere Eindrücke vom mittlerweile 37. GTI-Treffen, das noch bis Samstagabend (12. Mai) läuft. © APA/GERT EGGENBERGER © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig 1 / 21

× GTI-Treffen 2018 - die besten Fotos (Teil 2)

Diashow GTI-Treffen 2018 offiziell gestartet © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Der Startschuss für das offizielle GTI-Treffen 2018 ist gefallen. Von 9. bis 12. Mai werden rund um den Wörthersee 125.000 Tuning-Fans und über 7.000 Autos erwartet. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Bis zuletzt wurde im "GTI-Mekka" noch kräftig gehämmert und aufgebaut. Mittlerweile ist Reifnitz aber auf den Ansturm gerüstet. Auf die Besucher wartet neben den getunten Boliden auch ein breites Rahmenprogramm. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig "Wir sind bis zum Ende des offiziellen Treffens ausgebucht", freut sich Bürgermeister Markus Perdacher. Mit Temposchwellen oder Betonparkwächtern haben die GTI-Fahrer in Reifnitz nicht zu rechnen. "Das brauchen wir nicht", sagt der Gemeindechef. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Am VW-Stand stehen die Weltpremieren des neue Top-Golf-GTI mit 290 PS und des Azubi-GTI im Mittelpunkt. © APA/GERT EGGENBERGER VW alleine baute über zwei Wochen 2.100 Quadratmeter Standfläche auf. © Volkswagen AG Das diesjährige Azubi-Unikat wurde am Mittwoch enthüllt und hört auf den Namen Golf GTI Next Level und leistet 411 PS. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Der Zustrom ist bereits seit den frühen Morgenstunden enorm. Für die Polizei geht der Großeinsatz bei den Vortreffen also nahtlos weiter. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Schon am Mittwoch steht mit der Sternfahrt, an der nur Golf I und II teilnehmen dürfen,...

© APA/GERT EGGENBERGER ein echtes Highlight auf dem Programm. Beim... © APA/GERT EGGENBERGER ...diesjährigen Corso waren am Mittwochmittag 150 Autos dabei. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Die Stimmung ist hervorragend. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Obwohl das Tuning-Spektakel im Vorjahr äußerst gesittet abging, ist die Exekutive wieder mit einem Großaufgebot vertreten. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Zudem wurden auch strenge Kontrollen angekündigt. Bei Verstößen drohen saftige Strafen. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Im VW-Bereich herrscht Messe-Flair. Natürlich gibt es Autos zu bestaunen, es warten aber auch Videospiele, Shops und Merch-Stände mit GTI-Uhren, Stramplern und Shirts. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Organisiert wird das GTI-Treffen von der Gemeinde. Bürgermeister Markus Perdacher ist von den wirtschaftlichen Vorteilen überzeugt, die Betriebe seien gut besucht. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Viel fotografiert wird in Reifnitz ebenfalls - kein Wunder, bei solchen Motiven. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig An jedem der vier Tage werden durchschnittlich 30.000 Gäste erwartet. © TZ ÖSTERREICH/Daniel Raunig Veranstaltet werden an den vier Tagen die unterschiedlichsten Shows und Einlagen. © APA/GERT EGGENBERGER Neben dem Familientag am Samstag gibt es auch eigene Gratis-Angebote für Kinder (Hüpfburg, Karussel, etc.) 1 / 19