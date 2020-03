IAA in München: BMW vollzieht radikalen Schritt

Wie berichtet, wurde in der Vorwoche entschieden, dass die nächste Internationale Automobilausstellung (IAA) nach München kommt . Darauf hatte sich der Vorstand des Verbands der Automobilindustrie (VDA) in Berlin geeinigt. Die alle zwei Jahre stattfindende Messe wurde in Deutschland über Jahrzehnte in Frankfurt ausgerichtet - stets in Abwechslung mit dem Pariser Autosalon. Nach sinkenden Besucherzahlen und viel Kritik an dem Branchentreff suchte der Verband einen neuen Ort und ein neues Image für die Leistungsschau der Autoindustrie.