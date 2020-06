Veranstalter versprechen Rückkehr "sobald es die Umstände erlauben".

Die Vienna Autoshow (VAS), die sich in den letzen Jahren zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt hat und zuletzt stets im Jänner gleichzeitig mit der Ferienmesse stattgefunden hat, wird es kommenden Jänner nicht geben. "Wir arbeiten bereits intensiv an Neukonzepten, die wir noch im Sommer dieses Jahres mit dem Verband der Automobilimporteure diskutieren werden", hieß es von Barbara Leithner vom Veranstalter Reed Exhibitions Österreich in einer Aussendung.

Einige Marken blieben bereits heuer fern

Schon die heurige 14. Vienna Autoshow (Diashows unten) war etwas abgespeckt, denn große Anbieter wie Toyota, Fiat, Mazda, Volvo, Citroen und Nissan fehlten. Nun kommt aber die Coronakrise dazu, die die Kfz-Wirtschaft voll erfasst hat. Die Absage für Jänner wird von den Veranstaltern auch offiziell mit der COVID-19-Pandemie begründet.

Rückkehr sobald wie möglich

"Es ist natürlich äußerst bedauerlich, dass die Messe im Jänner 2021 nicht wie gewohnt stattfinden kann", so Christian Pesau, Geschäftsführer des Verbandes der Automobilimporteure. "Die Vienna Autoshow ist die größte Publikumsmesse in Österreich und ein wichtiger Impulsgeber für die heimische Automobilbranche. Wir werden die Zeit aber nutzen, um intensiv über die Zukunft der VAS nachzudenken und hoffen, sobald es die Umstände erlauben, mit einem überarbeiteten Konzept wieder in die Hallen der Messe Wien zurückzukehren."

Diashow: Messerundgang: Vienna Autoshow 2020 (Halle C) 1/86 © auto.oe24.at/set >DIASHOW VERLÄUFT NACH LINKS< - Dem steigenden Interesse an der Elektromobilität trägt die Vienna Autoshow in der Halle C Rechnung. Hier wurde die Fläche der E-Mobility Area deutlich vergrößert. Die Besucher... 2/86 © auto.oe24.at/set ...werden hier über das Thema umfangreich informiert. Darüber hinaus gibt es alle möglichen Lademöglichkeiten und zahlreiche... 3/86 © auto.oe24.at/set ...aktuelle Elektroautos zu begutachten. 4/86 © auto.oe24.at/set Die drei vertretenen PSA-Marken (Peugeot, Opel und DS) passen da gut ins Bild. Peugeot zeigt die... 5/86 © auto.oe24.at/set ...Plug-in-Hybrid-Varianten von 508 und... 6/86 © auto.oe24.at/set ...3008. Zudem gibt es die... 7/86 © auto.oe24.at/set ..Elektroversionen des neuen 208 (e-208), dessen... 8/86 © auto.oe24.at/set ...Innenraum an höhere Klassen erinnert, und des neuen... 9/86 © auto.oe24.at/set ...2008 (e-2008) zu sehen. Beide leisten 136 PS und bieten eine Reichweite von 320 bis 340 km. Hingucker ist... 10/86 © auto.oe24.at/set ...jedoch die bildhübsche E-Studie e-Legend, die bereits.... 11/86 © auto.oe24.at/set ...auf mehreren Messen für Furore sorgte. Der neue.... 12/86 © auto.oe24.at/set ...Opel Corsa teilt sich die Plattform mit dem 208. Deshalb gibt es auch hier... 13/86 © auto.oe24.at/set ....eine reine Elektrovariante. Der Corsa-e kostet mindestens 29.999 Euro. Beim... 14/86 © auto.oe24.at/set ...Grandland X Hybrid 4 handelt es sich um einen Plug-in-Hybrid, dessen E-Motor die Hinterachse antreibt. 15/86 © auto.oe24.at/set Der Zafira Life ist ein Konkurrent für den VW Bulli. 16/86 © auto.oe24.at/set PSAs Nobelmarke DS zeigt ebenfalls ein Plug-in-Hybrid-SUV (DS 7 Crossback e-tense) und ein Elektro-City-SUV (DS 3 Crossback e-Tense). 17/86 © auto.oe24.at/set Mini hat den 224 PS starken Antriebsstrang des Plug-in-Hybridmodells Cooper SE Countryman All4 überarbeitet. Der erste reine... 18/86 © auto.oe24.at/set ...Elektro-Mini, der 136 PS starke Cooper SE, startet.... 19/86 © auto.oe24.at/set ..im März und kostet knapp 33.000 Euro. Ein anderes Kaliber ist da... 20/86 © auto.oe24.at/set ...der John Cooper Works GP, der 306 PS leistet und keine Rückbank hat. Der selbe Vierzylindermotor.... 21/86 © auto.oe24.at/set ...kommt auch im BMW M135 xDrive zum Einsatz. Die neue Frontantriebsplattform bildet auch... 22/86 © auto.oe24.at/set ...für das brandneue 2er Gran Coupé die Basis. Damit hat.... 23/86 © auto.oe24.at/set ...BMW endlich einen Gegner für den Mercedes CLA. 24/86 © auto.oe24.at/set Einige Klassen darüber angesiedelt ist das neue 8er Gran Coupé. Beim... 25/86 © auto.oe24.at/set ...neuen M8 Competition handelt es sich hingegen um einen potenten Gran Turismo. Dessen 625 PS starker... 26/86 © auto.oe24.at/set ...V8 kommt auch im neuen X6 M Competition zum Einsatz. Deutlich Greta-freundlicher zeigen sich da die... 27/86 © auto.oe24.at/set ...Plug-in-Hybird-SUVs X3 30e xDrive und... 28/86 © auto.oe24.at/set ...X1 25e xDrive. Letzterer feiert in Wien... 29/86 © auto.oe24.at/set ...sogar seine Weltpremiere. Darüber hinaus sind am BMW-Stand u.a.... 30/86 © auto.oe24.at/set der i8 und der i3 sowie... 31/86 © auto.oe24.at/set ...der in Graz gebaute Z4 und das neue Top-Modell.... 32/86 © auto.oe24.at/set ...der 3er Touring-Reihe zu sehen. Der M340i xDrive bringt es auf 374 PS. 33/86 © auto.oe24.at/set Der Renault Captur ist das erfolgreichste Mini-SUV Europas. Im Jänner kommt die deutlich größere zweite Generation in den Handel. Diese... 34/86 © auto.oe24.at/set ...hat auch im Innenraum ordentlich zugelegt. Renaults Sporttochter... 35/86 © auto.oe24.at/set ...Alpine zeigt ihr neues Top-Modell A110S (292 statt 252 PS). 36/86 © auto.oe24.at/set Der Elektropionier ZOE wurde stark überarbeitet und bietet nun mehr Leistung (bis zu 136 PS) sowie eine Reichweite von 395 km. 37/86 © auto.oe24.at/set Ford trumpft gleich mit drei neuen SUVs auf. Völlig neu ist der City-Crossover Puma, der gegen... 38/86 © auto.oe24.at/set ...Captur, 2008, T-Cross, Arona und Co antritt. Die... 39/86 © auto.oe24.at/set ...neue Generation des erfolgreichen Kuga ist in drei unterschiedlichen... 40/86 © auto.oe24.at/set ...Hybridversionen erhältlich. Darüber hinaus bringt... 41/86 © auto.oe24.at/set ...Ford den über fünf Meter langen Explorer zurück nach Europa. Hierzlande wird das große... 42/86 © auto.oe24.at/set ...SUV nur als Plug-in-Hybridversion angeboten. Zu den weiteren.... 43/86 © auto.oe24.at/set ....Besuchermagneten zählen der Ranger Raptor.... 44/86 © auto.oe24.at/set ...der Focus ST und das... 45/86 © auto.oe24.at/set ...Ponycar Mustang. 46/86 © auto.oe24.at/set Hyundai zeigt erstmals den neuen i10 in Österreich. Der... 47/86 © auto.oe24.at/set ...nur rund 3,60 m kurze Cityflitzer beweist, dass... 48/86 © auto.oe24.at/set ...ein moderner Innenraum nichts mit der Außenlänge zu tun hat. 49/86 © auto.oe24.at/set Die sportliche N-Line des Verkaufsschlagers Tucson ist ebenfalls neu. Gleiches gilt für.... 50/86 © auto.oe24.at/set ...den streng limitierten i30 N Concept C, der 275 PS leistet und fast 53.000 Euro kostet. Bei den alternativen.... 51/86 © auto.oe24.at/set ...Antrieben stehen das Brennstoffzellenauto Nexo,.... 52/86 © auto.oe24.at/set ...die Vollhybridversion des Kona und die.... 53/86 © auto.oe24.at/set ...überarbeitete Ioniq-Reihe (Hybrid, Plug-in und Elektro) im Fokus. 54/86 © auto.oe24.at/set Mitsubishi hat mit dem überarbeiteten Space Star ebenfalls eine Österreich-Premiere am Start. Die noch.... 55/86 © auto.oe24.at/set ...taufrische Facelift-Version des L200 können künftig auch Besucher des Offroad-Centers am Red Bull Ring in Spielberg unter die Lupe nehmen. 56/86 © auto.oe24.at/set Honda verzückt mit seinem ersten Elektroauto, dem unter vier Meter kurzen "e". Neben den virtuellen Außenspiegeln... 57/86 © auto.oe24.at/set ...zählt auch das über die gesamte Breite reichende Display-Cockpit zur Serienausstattung. Dafür muss man für.... 58/86 © auto.oe24.at/set ...den Stromer, der rund 200 km Reichweite bietet, aber auch fast 35.000 Euro auf den Tisch legen. Günstiger ist... 59/86 © auto.oe24.at/set ...da die Faceliftversion des Civic zu haben. 60/86 © auto.oe24.at/set Mercedes hat mit dem neuen GLB sein bisher größtes Modell auf der Kompaktarchitektur am Start. Der neue Gegner für VW Tiguan Allspace & Co. bietet.... 61/86 © auto.oe24.at/set ...auf Wunsch bis zu sieben Sitze und leistet zwischen 116 und 306 PS. 62/86 © auto.oe24.at/set Das Elektro-SUV EQC ist in Wien in der Edition "1886" ausgestellt. Die beiden... 63/86 © auto.oe24.at/set ...Motoren leisten 408 PS. Die Praxisreichweite liegt bei rund 350 km. Preislich geht.... 64/86 © auto.oe24.at/set ...es ab rund 75.000 Euro los. Bei der... 65/86 © auto.oe24.at/set ...Plug-in-Hybridversion der E-Klasse setzt Mercedes auf die ungewöhnliche Kombination aus Dieselmotor plus E-Antrieb. 66/86 © auto.oe24.at/set Die Sporttochter AMG lässt es in Wien krachen. Beim AMG A 45 S und dessen... 67/86 © auto.oe24.at/set ...CLA Shooting Brake-Ableger handelt es sich um die stärksten Serienkompakten der Welt. Bei 421 PS... 68/86 © auto.oe24.at/set ...ist natürlich auch ein sportlicher Innenraum ein Muss. Der... 69/86 © auto.oe24.at/set AMG GT 4-Türer leistet in seiner stärksten Ausbaustufe brachiale 639 PS. Die in Graz... 70/86 © auto.oe24.at/set ...gebaute AMG-Version der G-Klasse bringt es auf 575 PS. 71/86 © auto.oe24.at/set Ähnlich stark ist das erste SUV von Aston Martin. Der (von AMG gelieferte) V8... 72/86 © auto.oe24.at/set ...bringt es im noblen Briten namens DBX auf 550 PS. 73/86 © auto.oe24.at/set Gemächlicher gehen es da die e-Boxer-Versionen von Subaru XV und... 74/86 © auto.oe24.at/set ...Forester an. Die Hybrid-Varianten leisten 150 PS. Allrad ist natürlich obligat. 75/86 © auto.oe24.at/set SsangYong zeigt in Wien die Österreich-Premiere des überarbeiteten Tivoli. Und auch.... 76/86 © auto.oe24.at/set ...die neue Generation des Korando ist noch taufrisch. 77/86 © auto.oe24.at/set Smart bietet nur mehr Elektroautos an. Der überarbeitete forfour (Bild), fortwo und... 78/86 © auto.oe24.at/set ...das fortwo Cabrio leisten 82 PS und bieten eine City-taugliche Reichweite von 160 km. 79/86 © auto.oe24.at/set Frey importiert das neue MG-SUV des chinesischen Herstellers SAIC. In Österreich gibt es den 143 PS starken Elektrocrossover für etwas unter 32.000 Euro. 80/86 © auto.oe24.at/set Mit JAC ist noch ein weiteres Elektro-SUV aus China auf der VAS 2020 vertreten. 81/86 © auto.oe24.at/set Im Außenbereich (zwischen den beiden Hallen) wartet wieder die SUV-Experience Area des ÖAMTC. Hier... 82/86 © FABER PHOTOGRAPHY www.fabshoot.me ....kann man mit zahlreichen "Geländegängern" diverser Marken über eine Rampe fahren. 83/86 © auto.oe24.at/set Darüber hinaus dürfen sich die Besucher auf aktuelle... 84/86 © auto.oe24.at/set ....Formel-1-Autos und weitere... 85/86 © auto.oe24.at/set ...Rennmobile bzw. getunte... 86/86 © auto.oe24.at/set ...Boliden freuen. Für heimische Autofans ist die Vienna Autoshow 2020 also ein absolutes Muss. × Messerundgang: Vienna Autoshow 2020 (Halle C)