Einbau: Vorwärts, seitwärts oder rückwärts?

Wie gewohnt wurden auch im aktuellen Kindersitztest wieder eine Auswahl der für Österreich relevantesten, neuen Modelle untersucht. Eine Frage, die sich dabei immer wieder stellt, ist die Richtung, in der eine Babyschale bzw. ein Kindersitz in Bezug auf die Fahrtrichtung installiert wird: Vorwärts, seitwärts, rückwärts – alles ist möglich, wenn auch nicht mit jedem Modell. Kerbl erklärt: "Der rückwärtsgerichtete Einbau ist grundsätzlich die sicherste Variante, weil die Kopf- und Nackenbelastungen bei einem Frontalaufprall am geringsten sind. Neugeborene werden darum grundsätzlich in rückwärtsgerichteten Babyschalen gesichert."

Aber auch für ältere Kinder ist die Verwendung eines "Reboarders" – so werden große, rückwärtsgerichtete Kindersitze umgangssprachlich genannt – möglich. Auch in diesem Fall ist das Verletzungsrisiko zumindest beim Frontalcrash geringer. "Allerdings zeigt sich in den Tests immer wieder, dass 'Reboarder' problematisch in der Handhabung sein können – das trifft vor allem auf Sitze zu, die wie der Britax Römer Max-Way Plus über kein Isofix verfügen", hält der ÖAMTC-Experte fest. Diesen Aspekt sollte man jedenfalls nicht außer Acht lassen und sich den Einbau am besten beim Kauf (bei dem man eigenes Auto und Kind dabei haben sollte) genau erklären lassen.