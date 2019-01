Kleinwagen könnten unerschwinglich werden

Mit dem I.D. "Neo" (Projektname) bringt VW Ende 2019/Anfang 2020 zwar einen vergleichsweise günstigen Elektro-Kompakten auf den Markt, doch selbst dieser wird in der billigsten Ausführung mindestens 25.000 Euro kosten. Laut einem Bericht aus dem Vorjahr, soll der Hersteller aber auch an einem kleinen Einstiegs-E-Flitzer ( I.D. "Entry" ) für unter 20.000 Euro arbeiten. Kleinstwagen mit Benzinern - wie etwa auch der VW Up! - sind aber bereits deutlich unter 10.000 Euro zu haben. Das bedeutet, dass selbst sehr günstige Elektroautos viel teuer sind als aktuelle Einstiegsmodelle.

Der VW-Aufsichtsratsvorsitzende verwies auf die Folgen strengerer CO2-Grenzwerte für Neuwagen in der EU. Diese wurden in der Vorwoche auch von Daimler-Chef Dieter Zetsche harsch kritisiert . So legten die EU-Institutionen im Dezember fest, dass bis 2030 der CO2-Ausstoß von Neuwagen um 37,5 Prozent sinken soll. "In unserem Fall bedeuten die Vorgaben aus Brüssel einen Anteil von etwa 40 Prozent E-Fahrzeuge ab 2030", erläuterte Pötsch. Es stelle sich die Frage, ob bei der Festlegung der Abgaswerte alle gesellschaftlich relevanten Aspekte ausreichend berücksichtigt worden seien. "Die EU-Kommission hatte auf diese Entwicklung frühzeitig hingewiesen", sagte Pötsch. "Leider haben EU-Parlament und EU-Rat diese soziale Frage der individuellen Mobilität nicht mehr aufgegriffen."