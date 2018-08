Letzte Chance für Auto-Schnäppchen

Wie berichtet, wird mit 1. September die Messmethode zur Feststellung des Pkw-Spritverbrauchs (WLTP statt NEFZ) realitätsnaher, wodurch bei manchen Modellen die Normverbrauchsabgabe (NoVA) höher ausfallen wird . Je nach Modell können die Preise zwischen einigen Hundert und 4.000 Euro steigen, rechnete der ÖAMTC unlängst vor. Die Händler vermelden deswegen bereits im Vorfeld einen verstärkten Andrang der Käufer, und erwarten daher etwas weniger Geschäft in der zweiten Jahreshälfte. Die Fahrzeuge, die noch nicht für die ab 1. September geltende neue Abgasnorm (Euro 6c) zertifiziert sind, müssen noch verkauft bzw. angemeldet werden. Deshalb gibt es derzeit bei fast allen Marken noch extrem hohe Nachlässe. Schnäppchenjäger, denen die neue Zertifizierung egal ist, haben also noch rund eine Woche Zeit, um einen Neuwagen mit hohem Rabatt zu ergattern.

Österreichs größter Autoimporteur, Porsche Austria (VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche, etc.), vermerkte zuletzt eindeutig ein gestiegenes Interesse der Kunden an Vorziehkäufen. Die Branche erwarte eines der besten Jahre in ihrer Geschichte , so Sprecher Richard Mieling. Wobei es dem VW-Konzern gelungen sei, noch einmal seinen Marktanteil auszubauen . Welche Modelle oder Marken von der NoVA-Erhöhung besonders betroffen sind, lässt sich laut Experten nicht sagen. Die Faustregel, dass es umso teurer wird, je stärker motorisiert das Fahrzeug ist, gilt jedenfalls nicht, wurde auf APA-Anfrage versichert. Mieling geht davon aus, dass die Preissteigerungen im VW-Konzern bei ein bis zwei Prozent liegen werden.