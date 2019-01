Einem Medienbericht zufolge sprechen die großen Unternehmen der deutschen Autoindustrie über eine Allianz beim Zukunftsthema Autonomes Fahren. Wie das "Manager Magazin" am Mittwoch berichtete, prüften Autoproduzenten und Zulieferer, ob und wie sie gemeinsam ein System für computergelenkte Autos entwickeln könnten.

>>>Nachlesen: Österreich erlaubt autonomes Fahren

Mehrere Branchengrößen

Beteiligt an den Gesprächen seien unter anderem die Unternehmen Volkswagen, BMW und Daimler-Tochter Mercedes, dazu die Zulieferer Bosch und Continental. Das Bündnis solle offen für andere Hersteller und Technikkonzerne bleiben, hieß es laut dem Wirtschaftsmagazin bei beteiligten Konzernen. Die zentralen Antreiber seien Volkswagen-Chef Herbert Diess und BMW-Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich. Die Autokonzerne und Bosch wollten den Bericht nicht kommentieren. BMW und Volkswagen erklärten jeweils, dass sie an offenen Plattformen arbeiten, bei denen sie auch andere Partner einbinden.

>>>Nachlesen: Robotaxi-Dienste ähneln Airline-Geschäft

Entwicklung verschlingt Milliarden

Das "autonome Fahren erfordert erhebliche Investitionen in die Technologie und die notwendigen Tests, um es zur Marktreife zu entwickeln", erklärte Volkswagen. Um erfolgreich zu sein und einen Industriestandard zu entwickeln, seien strategische Partnerschaften wichtig. Dadurch ließen sich die Kosten senken. "Als führender Automobilhersteller ziehen wir daher verschiedene wirtschaftliche Gemeinschaftsprojekte mit anderen Unternehmen in allen Regionen der Welt in Betracht."

Eine Allianz der großen deutschen Autobauer würde enorme Ressourcen bündeln. Das fahrerlose Auto gilt neben dem Elektroantrieb als großes Zukunftsthema der Branche, die Konzerne investieren derzeit Milliarden in dessen Erforschung. Die Entwicklung einer sicheren Software ist aufwendig und teuer - und die Konkurrenz ist groß.

>>>Nachlesen: Autonomes Fahren soll Milliarden sparen

IT-Konkurrenten machen Druck

Denn neben den Autobauern und ihren Zulieferern mischen auch US-Technologieunternehmen wie die Google-Schwester Waymo oder der Fahrtendienstvermittler Uber mit. Die beiden Firmen wollen keine Autos bauen, sondern Betriebssysteme für selbstfahrende Autos liefern - laut Branchenexperten der entscheidende Teil künftiger Mobilität.

Bisher entwickeln die Autobauer ihre eigenen Systeme nur in kleineren Verbünden. BMW arbeitet etwa mit Fiat-Chrysler und dem US-Chiphersteller Intel zusammen. Daimler wiederum forscht gemeinsam mit dem Zulieferer Bosch an Roboterautos. Über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen BMW und Daimler gab es bereits Berichte. Bei Volkswagen ist bekannt, dass die Wolfsburger mit dem US-Autobauer Ford kooperieren wollen.

>>>Nachlesen: VW setzt auf vollvernetzte Autos

>>>Nachlesen: Waymo darf Roboautos ohne Fahrer testen

>>>Nachlesen: Hier entwickelt BMW seine Roboterautos

>>>Nachlesen: Mercedes & Bosch legen mit Roboautos los

>>>Nachlesen: Auch Conti testet Roboter-Taxis

>>>Nachlesen: Ubers Robo-Autos wieder im Einsatz

>>>Nachlesen: BMW will Standard für autonomes Fahren