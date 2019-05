Mercedes stampft Benziner und Diesel ein

Wenige Tage nach dem Bestellstart des Elektro-SUV EQC (Fotos oben) lässt Mercedes-Mutter Daimler mit einer Ankündigung aufhorchen. Die weltweit von dem Autobauer verkauften Neuwagen (inklusive Smart) sollen nach den Plänen von Daimler in 20 Jahren - also ab 2039 - kein CO2 mehr ausstoßen. Welche Technologien allerdings genau zum Einsatz kommen werden, will sich der Autobauer offen halten. "Jetzt zu sagen, exakt in jedem Markt der Welt, wo die Reise hingeht, das wäre nicht seriös", sagte Entwicklungsvorstand und zukünftiger Mercedes-Chef Ola Källenius am Montag in Sindelfingen.

Keine reinen Verbrenner mehr

Der Fokus liege aktuell auf batterieelektrischer Mobilität. Ausschließlich mit Verbrennungsmotoren betriebene Autos seien in dem Plan nicht mehr vorgesehen. Um das Ziel zu erreichen, plane man, nur noch Elektroautos und Fahrzeuge mit Plug-In-Hybrid-Motoren zu verkaufen, sagte der Leiter der Motorenentwicklung, Torsten Eder. Eine zweite Bedingung sei, dass die Verbrennungsmotoren in den Hybrid-Fahrzeugen mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden können, die aus regenerativen Energien gewonnen werden und somit CO2-neutral sind.

Auch Brennstoffzelle ein Thema

Bereits 2030 sollen 50 Prozent aller weltweit von Daimler verkauften Autos vollelektrisch fahren oder mit Hybrid-Motor ausgestattet sein. Parallel arbeitet der Hersteller weiter an der Brennstoffzelle. Auch die könne Verbrennungsmotoren ablösen, so Eder. Darüber hinaus sollen nicht mehr nur die deutschen, sondern auch die europäischen Pkw-Werke bis 2022 klimaneutral arbeiten. Die Standorte weltweit - etwa in China - sollen sukzessive folgen.

