Autofahrer sind auch weiterhin die "Melkkühe der Nation": Rund 7,5 Milliarden Euro hat das Finanzministerium im Jahr 2018 aus gesamter Mineralölsteuer (MöSt), Normverbrauchsabgabe (NoVA) und motorbezogener Versicherungssteuer eingenommen. "Gegenüber 2017 ist das ein Plus von 170 Millionen Euro aus diesen Steuern. Rechnet man Vignettenerlöse, Umsatzsteuern, Parkgebühren usw. hinzu, hat der Straßenverkehr insgesamt rund 14,5 Milliarden Euro an die öffentlichen Budgets und die ASFINAG abgeliefert", rechnete ÖAMTC-Verkehrswirtschaftsexperte Martin Grasslober am Donnerstag vor. "Davon stammen rund 11 Milliarden aus dem Pkw-Verkehr."

Neuer Messzyklus erhöhte NoVA-Einnahmen