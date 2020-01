Paukenschlag: IAA nicht mehr in Frankfurt

Was sich kurz nach der IAA 2019 bereits abgezeichnet hatte , ist nun fix: Die internationale Automesse verabschiedet sich vom vom langjährigen Standort Frankfurt. Sie könnte zur nächsten Ausgabe 2021 nach Berlin, Hamburg oder München umziehen. Der Vorstand des Verbandes der deutschen Automobilindustrie (VDA) hat nun entschieden, mit diesen drei Bewerbern weitere Gespräche zu führen und konkrete Vertragsverhandlungen aufzunehmen. Die Entscheidung für eine der Städte soll in den nächsten Wochen fallen.

Die letzte Ausgabe im vergangenen Jahr gilt als Misserfolg bei Publikum und Veranstaltern . Europas wichtigste Automesse geht stets im Herbst über die Bühne und wechselt sich jährlich mit Paris ab. 2020 ist also die französische Hauptstadt der Austragungsort. In Deutschland will der VDA die Messe von der Autoschau zu einem Impulsgeber für neue Mobilitätskonzepte umwandeln. Aus dem Rennen sind auch Köln, Stuttgart und Hannover, die sich ebenfalls um die Internationale Automobilausstellung beworben hatten. Die sieben Bewerber hatten ihre Konzepte in der vergangenen Woche in Berlin präsentiert.