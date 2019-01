Renault und PSA 2018 Kopf-an-Kopf

So knapp war die Entscheidung beim Kampf um Frankreichs größten Autobauer noch nie. Renault hat im vergangenen Jahr 2018 den Erzrivalen PSA nur ganz knapp hinter sich gelassen. Dank der neuen Partnerschaft mit dem chinesischen Hersteller Brilliance konnte Frankreichs Nummer eins ihren Absatz um 3,2 Prozent auf 3,88 Millionen Fahrzeuge steigern. Das war nur ein Vorsprung von 6.530 Stück gegenüber dem PSA-Konzern mit seinen Stammmarken Peugeot, Citroen und DS, der durch die Übernahme von Opel seine Verkaufszahl um 6,8 Prozent nach oben schraubte.

Während es bei der rumänischen Tochter Dacia 2018 einmal mehr prächtig lief, hatte Renault im vergangenen Jahr im operativen Geschäft an mehreren Fronten zu kämpfen: Sinkende Verkaufszahlen vor allem im Iran, in Indien und der Türkei, ein Mangel an neuen Modellen und Verzögerungen durch die neue Abgaszertifizierung WLTP in Europa. Für heuer erwartet Renault-Vertriebschef Olivier Murguet einen leichten Absatzanstieg bei stagnierenden Automärkten weltweit. Dabei setzt er auf einen Schub durch neue Modelle, so etwa die neue Generation des Clio in Europa im zweiten Halbjahr. Ob die Festnahme des vor der Ablösung stehenden Chefs Ghosn in Japan im November sich spürbar auf das Geschäft auswirkte, wollte Murguet nicht sagen.