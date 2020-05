So hält die Autobatterie länger durch

Vor allem längere Standzeiten und Kurzstreckenfahrten setzen der Batterie im Fahrzeug zu.

Homeoffice statt täglichem Pendeln, keine Familienbesuche während der Osterferien. Der Straßenverkehr ist europaweit massiv zurückgegangen und durch Kontaktbeschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie an einigen Orten sogar fast komplett zum Erliegen gekommen. Laut diversen Navigationsdatenanbietern ist in einigen großen europäischen das Verkehrsaufkommen um 80 bis 90 Prozent gesunken. Auch in Österreich ist das Verkehrsaufkommen zeitweise um 40 Prozent zurückgegangen. Daher stellen sich einige Autofahrer die Frage: Startet mein Fahrzeug zuverlässig, nachdem die Beschränkungen gelockert werden?

Ladezustand darf 12,4-Volt-Grenze nicht unterschreiten

"Wenn sich die Batterie in gutem Zustand befindet, gibt es keinen Grund, sich Sorgen zu machen", versichert Ulrich Germann, technischer Schulungsleiter bei Clarios. Der Batteriehersteller ist mit seiner Marke Varta die Nummer eins in Europa. "Wenn die Menschen beispielsweise im Urlaub sind, ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Fahrzeug einige Wochen nicht genutzt wird", erklärt Germann. Der europäische Batteriestandard schreibe vor, dass Batterien darauf ausgelegt seien und nach einigen Wochen der Inaktivität wieder normal funktionieren müssen. "Die Entladung einer in gutem Zustand befindlichen Batterie beträgt weniger als drei Prozent pro Monat. Kritisch wird es nur unterhalb eines Ladezustands von 12,4 Volt."