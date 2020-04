Deutscher Autobauer feiert das 120 jährige Jubiläum seines Markennamens.

Mercedes feiert in diesen Tagen ein rundes Jubiläum seines Markennamens. Doch wieso heißt die Automarke eigentlich Mercedes? Ein kurzer Blick in die Historie sorgt für Aufklärung.

Name der Tochter

Vor 120 Jahren wurde der Name eines elfjährigen Mädchens zum Inbegriff für Autos und zur ersten Luxusautomarke der Welt. Im April 1900 entschied die Daimler-Motoren-Gesellschaft, ihre Automobile Mercédès zu nennen. Es war der Name der Tochter von Emil Jellinek. Der in Nizza lebende österreichische Geschäftsmann handelte mit Daimler-Fahrzeugen und meldete sie zu Rennveranstaltungen an.

© Daimler AG

"Sind in die Ära Mercedes eingetreten"

Der "Mercedes 35 PS" war das erste Modell mit dem Markennamen.

Schon das erste Fahrzeug mit diesem spanischen Namen, der Mercedes 35 PS (Bild), feierte im März 1901 auf der Rennwoche von Nizza Erfolge. Und das nicht nur, weil er dank innovativer Technik gleich mehrere Rennen gewann, sondern auch aufgrund seines außergewöhnlich Designs. Der Mercedes 35 PS gilt auch heute noch als Urtyp des modernen Autos und entwickelte sich damals zum Vorbild der gesamten Automobilindustrie. Paul Meyan, damaliger Generalsekretär des Automobilclubs von Frankreich, sagte nach der Rennwoche: „Wir sind in die Ära Mercedes eingetreten“.

