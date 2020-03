Aufgrund des Corona-Produktionsstopps kommt täglich eine unglaubliche Millionen-Summe zusammen.

Wie berichtet, stehen in Europa mittlerweile so gut wie alle Autofabriken still - egal ob Massen- oder Luxusanbieter. Nun gibt es eine Studie, die zeigt, wie viel dieser Produktionsstopp den deutschen Autobauern täglich kostet. Die angegebene Summe ist fast unglaublich: Jeder Tag Umsatzausfall bedeutet für die deutschen Autobauer nach einer Überschlagsrechnung des Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer 360 Millionen Euro Verlust.

Kosten laufen weiter

Der VW -Konzern, Mercedes und BMW hätten voriges Jahr 530 Milliarden Euro Umsatz gemacht und 15 Prozent davon, also 80 Milliarden, für Abschreibungen und Zinsen ausgeben müssen, erklärte Dudenhöffer. Diese Kosten liefen weiter, auch wenn Fabriken geschlossen seien und es keinen Umsatz gebe.

Berechnung beruht auf 220 Arbeitstagen

Dazu kämen noch Lohnnebenkosten selbst bei Kurzarbeit. Bei 220 Arbeitstagen bedeute also jeder Tag ohne Umsatz annähernd 360 Millionen Euro Verlust.

