Spritpreis-Regelung bleibt aufrecht

Gute Nachricht für heimische Autofahrer: Vor über zehn Jahren wurde den laufenden täglichen Preisänderungen an den Zapfsäulen ein Riegel vorgeschoben - und das bleibt auch so.

Für drei weitere Jahre

Wie das Wirtschaftsministerium am Freitag mitteilte wird die Spritpreis-Verordnung um drei Jahre verlängert. Somit dürfen die Preise an den Zapfsäulen nicht öfter als einmal am Tag und nur um 12:00 Uhr erhöht werden. Senkungen sind jederzeit und beliebig oft möglich.

