Nach fast eineinhalb Monaten Zwangspause in der Coronakrise fahren mehrere Autobauer die Produktion in ihren Stammsitzen wieder hoch. So startet Volkswagen am Montag (27. April) die Autoproduktion auch in der Wolfsburger Zentrale wieder. Dort wird u.a. der Golf 8 gebaut. Im Zwickau (Sachsen), wo das neue E-Modell ID.3 gefertigt wird, sowie bei den SUV und Kleinwagen in Bratislava (Slowakei) hatte das Unternehmen kürzlich schon mit dem Neustart begonnen. Neben Wolfsburg sollen nun Hannover und Emden sowie weitere Standorte in Europa hinzukommen. Im Stammwerk Wolfsburg liege die Fertigungskapazität zu Beginn bei 10 bis 15 Prozent, in der Folgewoche bei rund 40 Prozent, teilte VW am Montag mit.