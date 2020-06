Während bei VW langsam aber sicher die ersten rein als Elektroautos entwickelten Modelle ID.3 und ID.4 auf die Straße rollen, will Europas größter Autobauer auch auf hoher See CO2 einsparen. Erstmals lässt Volkswagen Fahrzeuge aus Europa mit einem durch verflüssigtes Erdgas (LNG) angetriebenen Autofrachter nach Übersee verschiffen. Am Dienstagabend soll in Emden der 200 Meter lange Autotransporter "Siem Confucius" mit knapp 5.000 Fahrzeugen für Nordamerika in Richtung Veracruz im Golf von Mexiko auslaufen, wie die Konzernlogistik mitteilte.