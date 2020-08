Fahrbereites Fahrzeug, das im Jahr 1900 ausgeliefert wurde, kommt unter den Hammer.

Für heimische Oldtimer-Fans steht ein echtes Highlight vor der Tür: Im Dorotheum Wien-Vösendorf kommt am 29. August 2020 das älteste noch fahrbereite und in Österreich ausgelieferte Auto des Landes unter den Hammer. Der Peugeot Type 26 aus dem Jahr 1900 stammt aus der Sammlung des Tiroler Wissenschafters und Orientforschers Max Reisch. Der Schätzwert liegt zwischen 60.000 und 80.000 Euro, informiert das Dorotheum auf seiner Homepage (Link unten).

Reisch hatte Oldtimer bereits in den 1950er-Jahren als Kulturgut erkannt und zu sammeln und restaurieren begonnen, berichtet das Dorotheum. Bei der Auktion "Klassische Fahrzeuge" werden mehrere alte Automobile des Wissenschafter versteigert, neben dem Peugeot auch der einzige bekannten überlebende Austro-Adler von 1912 sowie eine weitgehend im Originalzustand befindlichen Tatra 12 aus 1930.

419 Exemplare wurden gebaut

In der jetzigen, von der Familie Reisch verantworteten Sammlung Reisch verbleiben die Expeditionsmodelle, mit denen der reiselustige Automobil-Aficionado die Welt bereiste. Der in Bozen und Kufstein Aufgewachsene brach als 17-Jähriger auf einem Puch-Motorrad zur Zwölf-Pässe-Fahrt auf, per Motorrad ging es 1932 nach Nordafrika und ein Jahr später über Aleppo und Teheran über Dehli nach Bombay. Mit einem extra für ihn angefertigten Steyr 100 schaffte der Abenteurer 1935/36 gar eine Weltumrundung per Auto. Bis in die 1960er-Jahre bereiste Max Reisch mit seiner Frau Christiane den Nahen und Fernen Osten.

© Dorotheum

Seit 1953 war der Peugeot Type 26, einer von nur 419 gebauten, im Besitz von Max Reisch. Bis heute trägt dieses außergewöhnliche Stück Zeitgeschichte die Bezeichnung B 393 aufgemalt, es ist das Kennzeichen. Ab 1906 wurden in Österreich Kennzeichen eingeführt - das B stand für das Bundesland Niederösterreich. Für den Bezirk St. Pölten, Wohnort von Erstbesitzer Franz Pittner, einem Hotelier und Landtagsabgeordneten, war der Nummernkreis 391 bis 410 reserviert.

Weitere Auktions-Highights

Insgesamt versammeln sich laut Dorotheum 120 Jahre Automobilgeschichte in der einen Auktion: Vom besagten Peugeot Type 26 aus 1900 über den Ferrari -roten 1973 Dino 246 GTS bis zum exklusivsten Mercedes -Rennwagen für Hobbyrennfahrer, dem 2008 Mercedes-Benz SLR McLaren 722 GT.

