car2go hat in Wien 164.000 Kunden

car2go blickt zufrieden auf das vorige Jahr in Wien zurück. Die Kundenzahl des internationalen Carsharinganbieters ist in der Bundeshauptstadt um 18 Prozent auf 164.000 gestiegen, insgesamt wurden 13,5 Millionen Kilometer in Österreich zurückgelegt, das sind um 9 Prozent mehr als noch ein Jahr davor, wie die Tochter der Daimler AG Ende der Woche in einer Aussendung vorrechnete. 700 Fahrzeuge der Marken Mercedes und Smart werden in Wien betrieben.

Wien auch international stark

Die kundenreichsten Städte seien Berlin (282.000 Kunden), Chongqing in China (273.000 Kunden) und Madrid (237.000 Kunden). Insgesamt sei die Kundenzahl im Vergleich zum Vorjahr 2017 um 21 Prozent auf 3,6 Millionen Nutzer gesteigert worden. Mit Paris stehe diesen Monat eine weitere, rein-elektrische car2go-Flotte in den Startlöchern. Um 37 Prozent auf mehr als 58.000 sei die Anzahl der Geschäftskunden 2018 nach oben gegangen.

Globale Nutzung

Im vergangenen Jahr mieteten die weltweiten Kunden mehr als 25 Millionen Mal eines der rund 14.000 car2go Fahrzeuge. Mehr als zwölf Prozent aller Fahrten legten sie elektrisch zurück - in Österreich ist die Flotte hingegen (noch) nicht mit Elektroautos bestückt. Auch die Mietzeit erhöhte sich: Die durchschnittliche Mietdauer stieg um mehr als zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Fusion mit DriveNow

Mittlerweile steht auch die Fusion mit Hauptkonkurrent DriveNow, der ebenfalls in Wien mit über 100.000 Kunden vertreten ist, vor der Tür. Vor kurzem wurde diesbezüglich die letzte Hürde genommen. Damit bündeln BMW und Daimler ihre Mobilitätsdienste in Zukunft unter einem Dach.

