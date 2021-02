Der allgemeine Chipmangel in der Autoindustrie hat nun auch gravierende Folgen für Renault . Der französische Hersteller wird wegen mangelnder Elektronikbauteile heuer voraussichtlich rund 100.000 Autos weniger bauen als zunächst geplant. Das teilte Renault am Freitag in Boulogne-Billancourt bei Paris anlässlich der Vorlage der Geschäftszahlen für 2020 mit. Engpässe bei wichtigen Halbleiterprodukten wie Elektronik-Chips und Sensoren alarmieren auch die deutsche Autoindustrie.