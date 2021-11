An dem 510 PS starken Sportwagen ist erheblicher Sachschaden entstanden.

Spektakulärer Unfall in der Wiener City: Auf der Rechten Wienzeile baute am frühen Montagnachmittag ein Fahrer eines Aston Martin einen Unfall. Da an dem Vantage erheblicher Sachschaden entstand, gestaltete sich der Abtransport als schwierig. Als wir am Unfallort vorbeikamen (ca. 13:20 Uhr), waren diese noch im Gange - Feuerwehr und Polizei waren bereits vor Ort. Kurze Zeit später traf auch ein Abschleppfahrzeug ein.

Stau baute sich schnell auf

Da der Supersportwagen die linke Fahrspur blockierte, baute sich in kürzester Zeit ein enormer Stau auf. Auch in mehreren Zubringerstraßen zur Rechten Wienzeile steckten zahlreiche Autofahrer fest.

510 PS

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt. Der Vantage leistet 510 PS, sprintet in 3,6 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 314 km/h. Beim Unfallwagen handelt es sich um ein silberfarbenes Modell mit Wiener Kennzeichen. Wie auf den Fotos gut zu sehen ist, wurde vor allem die Front stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Heck und die Beifahrerseite blieben hingegen verschont.

Versicherungsfall?

Normalerweise sind derart teure Fahrzeuge vollkaskoversichert. Sollte sich der Fahrer also nicht fahrlässig verhalten haben, dürfte seine Versicherung für den Schaden aufkommen.