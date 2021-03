Das sollte man bei der Frühlingspflege des Fahrzeugs innen und außen tun oder vermeiden.

Wenn der Frühling kommt, nehmen das viele zum Anlass für einen Frühjahrsputz – auch beim Auto. Das wird auch von den Ergebnissen einer aktuellen Online-Umfrage des ÖAMTC bestätigt. Hier kam unter 2.450 Personen heraus, dass 82 Prozent der Befragten die Sauberkeit im Innenraum wichtig ist, für das Äußere des Fahrzeugs gilt das immerhin für 64 Prozent.

Autowäsche nicht überall erlaubt

Die Sauberkeit des Autos spielt aber nicht nur im Frühjahr eine wichtige Rolle. Denn 80 Prozent waschen ihr Auto außen zwischen einem Mal monatlich oder zumindest alle zwei bis drei Monate. Von 81 Prozent der Befragten wird für die Autowäsche klar eine Waschstraße oder -box bevorzugt. 25 Prozent benutzen selbst Hochdruckreiniger, 26 Prozent waschen ihr Auto händisch mit Schwamm und Kübel oder Gartenschlauch und fünf Prozent überlassen diese Arbeit am liebsten einem Profi. Doch Vorsicht: "Ob die Autowäsche mit Waschmitteln am eigenen Grund zulässig ist, hängt vom Vorhandensein eines Kanalanschlusses ab und ob das Schmutzwasser nach den Bestimmungen der jeweiligen Gemeinde dort eingeleitet werden darf", macht die ÖAMTC-Expertin aufmerksam. Fahrzeugwäschen auf der Wiese, auf angemieteten oder öffentlichen Parkplätzen sind in der Regel untersagt und aus Umweltgründen abzulehnen. Der Mobilitätsclub empfiehlt daher klar die Waschstraße oder eine Selbstbedienungs-Lanzenwäsche.

Die wichtigsten Tipps für den Frühjahrputz beim Auto

Für alle jene Autofahrer, die in nächster Zeit ihrem fahrbaren Untersatz einen Frühjahrsputz gönnen wollen, hat der Mobilitätsclub einige wichtige Tipps zusammengefasst. Diese möchten wir Ihnen nicht vorenthalten: