Diese Sternzeichen sind die schlechtesten Autofahrer

Vor einigen Jahren gab es einmal eine Studie einer großen Versicherungsfirma. Damals kam dabei heraus, dass Autofahrer mit dem Sternzeichen Stier, die meisten Unfälle bauen. Am sichersten waren laut den Ergebnissen die Wassermänner unterwegs.Nun melden sich die Astrologen selbst zu Wort. Sie haben anhand der den Sternzeichen zugeschriebenen Eigenschaften ein Ranking der schlechtesten Autofahrer erstellt. Wer an Astrologie glaubt, sollte besser nicht am Beifahrersitz folgender vier Tierkreiszeichen Platz nehmen.Laut Horoskop sind folgende vier Sternzeichen die schlechtesten Autofahrer.