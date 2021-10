Da die Kraftstoffpreise explodieren, ist das Einsparpotenzial selbst mit geringem Aufwand derzeit besonders groß.

Wie berichtet, gehen die Preise für Benzin und Diesel gerade durch die Decke und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Alle jene Österreicher, die täglich auf ihr Auto angewiesen sind, betrifft die Preisexplosion besonders hart. Da ist es gut, dass es durchaus Sparpotenzial gibt. Denn beim Tanken und beim Fahren kann man sich mit wenig Aufwand einiges an Geld sparen. Alles was man dafür tun muss, ist einige Expertentipps zu beachten. Um welche Spartricks es sich dabei genau handelt, haben wir zusammengefasst.

Tank-Tricks

Laut der ÖAMTC-Verkehrswirtschaftsexpertin Nikola Junick kann man einerseits beim Tanken Geld sparen, andererseits lohnt es sich, das Sparpotenzial beim Fahren zu nutzen. Beim Tanken könne beispielsweise die Wahl des richtigen Zeitpunkts und der richtigen Tankstelle einen enormen Preisunterschied ausmachen. Doch die Expertin hat noch weitere Tipps, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten.

Zu Wochenanfang tanken – zum Wochenende hin wird es tendenziell teurer. Am günstigsten ist es meist am Sonntag bzw. am Montagvormittag.

Knapp vor Mittag tanken – Preiserhöhungen sind nur einmal täglich (um 12 Uhr) erlaubt. Preissenkungen sind jedoch jederzeit möglich.

Teure Tankstellen, wie beispielsweise Autobahntankstellen, meiden. Dadurch sind bei einer 50-Liter-Tankfüllung aktuell bis zu 28 Euro Ersparnis möglich. Selbst wenn man eine Tankstelle mit durchschnittlichen Preisen anfährt, bleibt das Sparpotenzial mit rund 18 Euro hoch.

In der eigenen Umgebung oder entlang seiner Wege unbedingt Preise vergleichen. Mittlerweile gibt es einige Spritpreisrechner, auch der ÖAMTC bietet einen solchen in seiner App oder online an.

Und diese Maßnahmen zahlen sich tatsächlich aus. Laut dem Mobilitätsclub kann man so bei einer 50-Liter-Tankfüllung Super bis zu 27 Euro und bei Diesel sogar bis zu 28 Euro sparen. Bei 20 Mal Volltanken pro Jahr macht das eine Ersparnis von bis zu 560 Euro aus.

Fahr-Tipps

Zur Schonung von Geldbörse und Umwelt lohnt sich zudem spritsparendes Fahren. Hier sollte das Motto eindeutig "Gleiten statt hetzen" lauten. Hierzu hat Junick folgende Tipps.