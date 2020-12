Elektroautos bald mit weniger Seltenen Erden

Den Einsatz Seltener Erden in Magneten für Fahrzeuge mit Elektroantrieb will ein neues Christian Doppler-Labor reduzieren und damit die Abhängigkeit von diesen Rohstoffen verringern. Die Wissenschafter setzen dabei in der an der Donau-Universität Krems eröffneten Forschungseinrichtung gemeinsam mit dem Unternehmenspartner Toyota auf Materialdesign, Simulation und den Einsatz Künstlicher Intelligenz, teilte die Donau-Uni mit.