Die Polizei in Kärnten wurde von den Tuning-Fans erneut auf Trab gehalten.

Eigentlich wäre am Christi Himmelfahrt Wochenende das offizielle GTI-Treffen am Wörthersee über die Bühne gegangen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie musste das Tuning-Event bereits zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden. Wie berichtet , kam es in den vergangenen Wochen in den Gemeinden rund um Reifnitz und Maria Wörth aber immer wieder zu inoffiziellen Treffen. Diese erlebten am verlängerten Wochenende nun ihren vorläufigen Höhepunkt. Die Polizei in Kärnten hatte jedenfalls wieder alle Hände voll zu tun.

© TZ ÖSTERREICH/Raunig ×

Heuer 160 abgenommene Taferl

Am Samstag haben die Beamten bei illegalen GTI -Treffen neuerlich 13 Kennzeichen wegen technischen Mängeln wie Veränderungen an der Abgasanlage, Tieferlegungen und anderen Tuning-Umbauten abgenommen. Die Kontrollen fanden rund um den Wörthersee und in Villach statt. Insgesamt wurden so heuer schon rund 160 "Taferl" eingezogen, obwohl die Anzahl der angereisten Tuning-Fans als gering einzustufen sei, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.

Am Freitag sind elf Kennzeichen von der Landesverkehrsabteilung abgenommen worden. Einem 19-jähriger Lenker aus dem niederösterreichischen Bezirk Gmünd dagegen wurde der Führerschein abgenommen, denn er hatte betrunken auf einem Parkplatz am Pyramidenkogel vor einer johlenden Zuschauermenge Gummi-Gummi gegeben, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.

© TZ ÖSTERREICH/Raunig ×

Hauptgründe

