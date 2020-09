Wie berichtet, hat die Coronaviruskrise für einen massiven Rückgang bei den Neuzulassungen gesorgt. Im ersten Halbjahr 2020 gab es ein Minus von satten 35,9 Prozent . "Für das Gesamtjahr erwarten wir ein Minus von 20 Prozent", so Klaus Edelsbrunner, Obmann des Fahrzeughandels in der WKÖ. Denn der Corona-Shutdown hat die Branche in ihren stärksten drei Verkaufsmonaten März, April und Mai getroffen. Das sei nicht mehr aufzuholen. Die vielen Rabattaktionen kamen bei vielen Käufern zwar gut an, insgesamt machten sie das Kraut aber auch nicht fett.