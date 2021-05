× Pkw-Neuzulassungen im April 2021 fast verdoppelt

Heimischer Automarkt weiter auf Erholungskurs – Boom bei alternativen Antrieben.

Der Erholungskurs am heimischen Automarkt hat sich auch im April 2021 fortgesetzt. Laut den am Dienstag von der Statistik Austria veröffentlichten Zahlen, wurden im vergangenem Monat 22.296 Personenkraftwagen (Pkw) neu zum Verkehr zugelassen - um 98,7 Prozent (!) mehr als im April des Vorjahres. Die Neuzulassungen haben sich also fast verdoppelt. Doch ganz so rosig wie die Sache zunächst klingt, ist sie dann doch nicht. Im Vorjahr sind die Verkaufszahlen im März und April aufgrund des Lockdowns nämlich komplett eingebrochen. Zum Vergleich: Im April 2019 wurden um 30,2 Prozent mehr Neuwagen (31.951 Pkw) zugelassen als im April 2021.

Boom bei alternativen Antrieben

Gestiegen sind die Zulassungen im heurigen April eigentlich bei allen Antriebsarten. Auch jene von benzinbetriebenen Pkw (8.994 Einheiten, Anteil: 40,3%, +78,9%) und jene von dieselbetriebenen Pkw (6.048 Einheiten, Anteil: 27,1%, +34,9%). Am deutlichsten zugenommen haben die Neuzulassungen von Pkw mit alternativen Antrieben:

Elektro: 2.404 Stück, Anteil: 10,8%, +331,6%

Benzin-(Plug-in-)Hybrid: 3.597 Stück, Anteil: 16,1%, +323,7%

Diesel-(Plug-in-)Hybrid: 1.246 Stück, Anteil: 5,6%, +351,4%



Im Vergleich zu April 2019 konnten jedoch nur alternativ betriebene Pkw Zuwächse erzielen (Elektro: +232,0%; Benzin-Hybrid: +206,4%; Diesel-Hybrid: +322,4%), während ausschließlich mit Benzin und Diesel betriebene Pkw Rückgänge verzeichneten (-48,2% bzw. -51,1%).

Marken-Ranking

Die Pkw-Marken mit den meisten Neuzulassungen waren laut der Statistik Austria wie schon im März VW (Anteil: 17,5%), Skoda (Anteil: 10,0%) und Seat (Anteil: 7,6%). Unter den Top-10-Marken verzeichneten alle Hersteller Zuwächse gegenüber April 2020: Seat +220,9%, Fiat +216,5%, Audi +188,1%, Opel +160,3%, Mercedes +154,2%, VW +136,2%, Ford +81,1%, BMW +60,0%, Skoda +52,4%, Renault +38,4%.

Modell-Ranking

Bei den beliebtesten Modellen spiegelt sich die Vormachtstellung des VW-Konzerns wieder. Bis auf den Fiat 500, der auf Platz 4 landet, befinden sich nur Fahrzeuge von VW, Seat und Skoda unter den Top 12. Ganz oben am Stockerl landet der VW T-Roc (Storybild). Dahinter reihen sich der Skoda Octavia und der VW Golf ein.

Elektroautos

Bei den Elektroautos macht sich die große Offensive des VW-Konzerns ebenfalls bemerkbar. Während im März noch das Tesla Model 3 der meistverkaufte Stromer war, ist es im April der VW ID.3 . Dahinter landen die Plattformbrüder Skoda Enyaq und VW ID.4 . Auch der Audi e-tron (4) und der Seat Mii electric (7) landen in den Top 10. Komplettiert wird das Ranking vom Fiat 500e , Renault Zoe, Kia e-Niro, BMW i3 sowie Jaguar I-Pace .