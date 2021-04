Anteil der verkaufsfördernden Autos an den gesamten Pkw-Neuzulassungen deutlich gestiegen.

Wie berichtet, sind die Neuzulassungen in Österreich im März 2021 stark gestiegen. Dieser Zuwachs hängt auch mit den verkaufsfördernden Tageszulassungen im Pkw-Neuwagenhandel zusammen. Denn auch sie haben wieder zugenommen. In den ersten drei Monaten des Jahres 2021 wurden laut Statistik Austria 2.908 Pkw nach einer Zulassungsdauer von einem Tag abgemeldet. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist das ein Zuwachs um 18,1 Prozent. Wobei das Plus ausschließlich durch eine regelrechte "Explosion" im März eingefahren wurde - hier lag es im Jahresvergleich bei satten 243,5 Prozent.

Zum Jahresbeginn noch im Minus

Im Jänner (minus 44,2 Prozent) und im Februar (minus 33,8 Prozent) hingegen gab es einen Rückgang. Im Vergleich zum ersten Quartal des Vor-Corona-Jahres 2019 zu den ersten drei Monaten heuer wurden um 16,6 Prozent weniger Pkw für einen Tag zugelassen.

4,6 Prozent Marktanteil

Der Anteil der Tageszulassungen an den gesamten Pkw-Neuzulassungen lag im Zeitraum Jänner bis März 2021 bei 4,6 Prozent. Bei Pkw-Neuzulassungen mit einer Zulassungsdauer von bis zu sieben Tagen gab es im ersten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Zunahme um 4,7 Prozent, Kurzzulassungen bis zu 30 Tagen und 60 Tagen nahmen um 14,1 Prozent bzw. 16,7 Prozent zu.