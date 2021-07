Porsche ruft 43.000 Taycan zurück

Bei den betroffenen Elektro-Sportlern hapert es bei der Beschleunigung.

Kurz nach der Markteinführung des Taycan Cross Turismo bereitet Porsche die bereits erhältliche Variante seines ersten Elektroautos Probleme: Wegen eines möglichen Verlusts der Antriebskraft ruft der Hersteller weltweit 43.000 Taycan vorsorglich in die Werkstatt zurück. Bei den betroffenen Fahrzeugen bestehe die Möglichkeit, dass in bestimmten Fällen fälschlicherweise und sporadisch der Antrieb abschalte, teilte die Volkswagen-Tochter in Stuttgart mit. Das Fahrzeug könne dann aber ausrollen, der Fahrer kann weiter bremsen. Es sei bisher zu keinen Unfällen oder Sachschäden gekommen.

Interne Tests brachten Fehler ans Licht

Der Fehler sei bei der internen Fahrzeugerprobung aufgefallen und bisher nur bei einigen wenigen Autos aufgetreten. In der Werkstatt müssen nach Unternehmensangaben die Software der Leistungselektronik und des Motorsteuergeräts überprüft und aktualisiert werden. In Deutschland werden etwa 3.400 Autos zurückgerufen.

Auch einige Cross Turismo betroffen

Von der Aktion des SUV- und Sportwagenbauers sind Fahrzeuge neben der Limousine auch einige Modelle des Taycan Cross Turismo der Modelljahre 2020 bis 2021 betroffen. Inzwischen sei der Fehler behoben worden. Der Taycan war der erste E-Porsche, er wurde erstmals im September 2019 der Öffentlichkeit vorgestellt.