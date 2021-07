Privatkunden kaufen fast keine Elektroautos

Der Privatkundenanteil bei neuzugelassenen Stromern ist äußerst gering.

Worauf wir in den letzten Wochen bereits mehrmals hingewiesen haben, wurde nun auch vom ÖAMTC bestätigt. Das große Plus bei den Neuzulassungen von Elektroautos fußt vor allem auf Firmenkunden. Diese profitieren nicht nur von der Kaufprämie sondern zudem von vielen weiteren finanziellen Vorteilen.

Nur 16 Prozent gehen an Private

Die Zahl der privaten E-Auto-Käufer hält sich hingegen stark in Grenzen, so der Mobilitätsclub mit Verweis auf Zahlen der Statistik Austria. "So wurde von den 15.347 in Österreich im 1. Halbjahr 2021 neu zugelassenen batterieelektrischen Fahrzeugen nicht einmal ein Fünftel auf Privatpersonen zugelassen. 84 Prozent wurden auf juristische Personen, Firmen, Gebietskörperschaften usw. zugelassen", rechnete der ÖATMC am Mittwoch vor.

Firmen profitieren mehrfach

E-Mobilität sei vor allem für Firmen attraktiv, da sie sich zusätzlich zu allgemeinen Vergünstigungen, die auch Private erhalten, noch über weitere steuerlichen Vorteilen freuen dürften. "Neben der Möglichkeit zum Vorsteuerabzug ist für Dienst-Elektroautos kein Sachbezug anzusetzen, wovon Arbeitgeber und -nehmer profitieren. Zusätzlich gab es von August 2020 bis Mai 2021 eine Investitionsprämie von bis zu 14 Prozent", so der Klub.

CO2-Emissionen neu zugelassener Pkw gesunken

ÖAMTC-Verkehrswirtschaftsexpertin Nikola Junick verwies am Mittwoch in einer Aussendung darauf, dass der CO2-Ausstoß der Neuwagenflotte in Österreich rückläufig ist. "Dieser Trend zum alternativen Antrieb, aber auch der Griff zu effizienteren Autos mit Verbrennungsmotor, hat die CO2-Emissionen der Neuwagenflotte gegenüber dem 1. Halbjahr 2020 um rund 15 Prozent sinken lassen", erklärte er.

Was passiert, wenn Förderungen auslaufen?

Für die Aubobauer bedeuten diese Erkenntnisse eine Ungewissheit. Denn irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, an dem die Regierung aufgrund finanzieller Schwierigkeiten (Stichwort Überwindung der Coronakrise) vieler Länder die Förderungen kürzen oder auslaufen lassen. Dann wird sich zeigen, wie viele Elektroautos ohne Zuschüsse an die Frau, den Mann oder an Unternehmen gebracht werden können. Eines scheint jedenfalls klar zu sein. Damit sich reine Stromer durchsetzen, müssen die Preise sinken, die Reichweiten steigen und die Ladinfrastruktur massiv ausgebaut werden.