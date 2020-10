Tochter-Firma Cruise will Testphase ohne Sicherheitsfahrer starten.

Kurz nachdem Waymo seinen Robotaxi-Dienst ohne Sicherheitsfahrer für weitere Nutzer zugänglich gemacht hat , legt General Motors (GM) nach. So will die Tochterfirma Cruise noch bis Jahresende erste selbstfahrende Autos ohne Sicherheitsfahrer am Steuer auf die Straßen von San Francisco schicken. Das US-Unternehmen werde damit als erster Entwickler selbstfahrender Autos in einem chaotischen Großstadt-Verkehr ohne Menschen am Steuer unterwegs sein, teilte Cruise-Chef in einem Blogeintrag mit. Cruise macht bereits seit Jahren Testfahrten mit einer Flotte umgebauter Elektroautos des Modells Chevrolet Bolt in der Stadt.

Auch Zoox hat grünes Licht

Zuvor haben bereits die Google-Schwesterfirma Waymo sowie der von Amazon übernommene Roboterwagen-Entwickler Zoox die Erlaubnis bekommen, ohne Menschen am Steuer zu fahren. Waymo kündigte jüngst an, dass sein in einem Vorort der Stadt Phoenix in Arizona betriebener Robotaxi-Dienst zunächst nur Fahrten ohne Sicherheitsfahrer machen wird. Allerdings gilt Phoenix sowohl von den Wetterkonditionen als auch vom Verkehrsaufkommen her als eher günstig für selbstfahrende Autos.

Leichte Verspätung

Cruise hatte ursprünglich den Start eines Robotaxi-Angebots noch für 2019 angekündigt, den Termin dann aber auf unbestimmte Zeit verschoben.

