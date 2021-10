Legendäre Sportwagen wie Countach, Speedster, E-Type & Co sollen bei Auktion bis zu 400.000 Euro pro Stück bringen.

Für heimische Fans klassischer Fahrzeuge steht ein absoluter Leckerbissen vor der Tür. Am 16. Oktober 2021 kommen im Rahmen der Classic Expo in Salzburg nämlich einige legendäre Sportwagen unter dem Hammer. Insgesamt sollen bei der Dorotheum-Auktion "Klassische Fahrzeuge" rund 70 Vierräder ihre Besitzer wechseln, sowie ein Dreirad und ein Messerschmitt Kabinenroller. Letzterer, ein 1957 FMR KR 200 (Schätzwert 26.000 – 32.000 Euro), erinnert optisch mehr an ein Flugzeug als an einen fahrbaren Untersatz:

© Dorotheum ×

Absolute Highlights

Für das größte Interesse dürften jedoch seltene Sportwagen der Marken Lamborghini , Porsche und Jaguar sorgen.

Lamborghini

© Dorotheum ×



Wie berichtet, feiert Lamborghini in diesem Jahr das 50-jährige Jubiläum des Countach mit einer streng limitierten Neuauflage . In Salzburg wartet hingegen das Original auf betuchte Mitbieter. Konkret handelt es sich dabei um einen Countach LP400 S aus dem Jahr 1979. Der legendäre Keil mit den nach oben zu öffnenden Scherentüren ist auch heute noch ein absoluter Hingucker und galt damals als Messlatte für künftige Supersportwagen. Ursprünglich rot, nun schwarz lackiert, ist der angebotene Wagen der 51. von insgesamt nur 237 gebauten LP400 S. Schätzpreis: 300.000 bis 400.000 Euro.

Porsche

© Dorotheum ×



Optisch nicht minder attraktiv ist der 911 Speedster. Das knallrote "Cabrio" aus dem Jahr 1989 hat nur rund 3.100 Kilometer auf dem Tacho und soll zwischen 210.000 und 290.000 Euro einbringen.

Jaguar

© Dorotheum ×



Neben dem Lambo kommt noch ein weiterer Jubilar unter den Hammer. 60 Jahre wurde sie heuer alt, die Sportwagenikone Jaguar E-Type. Der in Salzburg angebotene, umfangreich restaurierte frühe E-Type der ersten Serie 3.8 Litre Open Two-Seater ist seit ca. 20 Jahren beim aktuellen Besitzer. Hier liegt der Schätzwert bei 110.000 bis 150.000 Euro.

Ikone aus Österreich

© Dorotheum ×

Eine Ikone aus Österreich stellt das 1932 Steyr 30 E Standard-Cabriolet dar. Diese höchst seltene, der Wirtschaftskrise geschuldete Sparversion des Steyr 30 befindet sich laut dem Auktionshaus in einem hervorragenden Zustand. Nur 343 Stück entstanden in dem einen einzigen Jahr 1932, in dem er gebaut wurde. „Heute erinnern uns diese Wagen“, schreibt Oldtimer-Experte Wolfgang Humer im Katalogtext, „an die stolze Automobiltradition Österreichs, als man weltweit zur Speerspitze in Sachen Technik zählte“. Schätzwert: 70.000 bis 90.000 Euro.

Besichtigung

Alle Fahrzeuge können am 15. Oktober 2021 von 9:00 bis 18:00 Uhr und am Auktionstag, den 16. Oktober von 9:00 bis Auktionsbeginn 16:00 Uhr in der Halle 1 am Messezentrum der Classic Expo Salzburg besichtigt werden.

