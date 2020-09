Dank einer GoPro und LED-Beleuchtung gibt es die außergewöhnlichen Einblicke.

Das Einzige Bauteil das ein Auto mit der Straße verbindet ist der Reifen. Er muss während der Fahrt den einwirkenden Kräften standhalten, den notwendigen Grip aufbauen und auf verschiedenen Untergründen funktionieren. Da kommt also einiges zusammen. Wie ein Autoreifen bei all seinen Aufgaben von innen aussieht, bekommt man in der Regel jedoch nicht zu sehen. Doch nun wurde auch dieses Geheimnis gelüftet.

Autofahrt aus der Felgenperspektive

Am YouTube-Kanal WP (Warped Wahrnehmung) wurde nämlich ein Video veröffentlicht, dass einen Einblick in den Autoreifen während der Fahrt gewährt. Die Macher haben einfach eine GoPro bombenfest an einer Felge befestigt, eine zusätzliche LED-Beleuchtung installiert und den Reifen wieder montiert. Dabei wurde auch schon mitgefilmt, wie es aus der Felgenperspektive aussieht, wenn man den Reifen aufzieht und mit Luft befüllt. Danach beginnt die Testfahrt.

Das Auto, eine ältere Mercedes E-Klasse, wird dabei mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und auf verschiedenen Untergründen bewegt. So ist gut zu erkennen, wie der Reifen auf die jeweiligen Gegebenheiten unterschiedlich reagiert.

Voller Erfolg

Wie die Zugriffszahlen zeigen, haben die Macher mit ihrem Clip voll ins Schwarze getroffen. Denn binnen eines Monats wurde das Video schon fast acht Millionen Mal angesehen.

