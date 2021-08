Suzuki tritt der Elektro-Allianz von Toyota bei

Dank der Zusammenarbeit sollen auch kleine, leistbare Stromer gebaut werden können.

Die beiden Autobauer Suzuki und Daihatsu (in Europa nicht mehr vertreten) schließen sich einer E-Mobilitätspartnerschaft unter Führung von Toyota an. Die beiden Konzerne wollen jeweils einen 10-prozentigen Anteil am Gemeinschaftsunternehmen erwerben und ziehen damit mit Isuzu Motors und Hino Motors gleich. Toyota wird 60 Prozent der Anteile halten.

Elektrische Kleinwagen

"Mit dem Beitritt und der Zusammenarbeit von Suzuki und Daihatsu können wir unseren Kooperationskreis nicht nur auf Nutzfahrzeuge, sondern auch auf Kleinfahrzeuge erweitern", sagte Toyota-Chef Akio Toyoda.

Erstes E-Auto und Suzuki-Zusammenarbeit

Vor einigen Wochen hat Toyota bereits einen ersten Ausblick auf sein erstes reines Elektroauto gegeben. Mit Suzuki gibt es bereits eine Kooperation. So sind die Modelle Across und Swace geklonte Varianten von RAV4 und Corolla.