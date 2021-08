Tesla bringt Roboter im "Terminator"-Look

Kurz nachdem die Hyundai-Tochter Boston Dynamics die neuesten Errungenschaften ihres Roboters Atlas präsentierte, hat Elon Musk die Markteinführung des Prototyps eines humanoiden Roboters namens "Tesla Bot" verkündet. Der Tesla -Chef sprach anlässlich des vom Unternehmen veranstalteten "AI Day" - ein "Tag der Künstlichen Intelligenz" (KI) - davon, dass der Roboter in Zukunft gefährliche, sich wiederholende oder langweilige Aufgaben übernehmen könne. Der Roboter mit dem menschenähnlichen Aussehen würde tiefgreifende Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, so Musk.

Wie ein auf Twitter veröffentlichtes Video zeigt, erinnert der humanoide Roboter optisch etwas an den T-1000 aus dem Schwarzenegger-Kultfilm "Terminator 2".

