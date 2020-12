Musk würde damit ein starkes Signal an Firmen im S&P 500 senden, die dann seinem Beispiel folgen würden. Auf Musks Nachfrage , ob Transaktionen in dieser Größenordnung überhaupt möglich seien, antwortete Saylor, dass er in den vergangenen Monaten über 1,3 Mrd. Dollar in Bitcoin gekauft habe und bot Musk an, ihm seine Investitionsstrategie für die Digitalwährung zu verraten. Weder Tesla noch Musk konnten für eine Stellungnahme erreicht werden. Bitcoin erlebt derzeit zwar einen imposanten Höhenflug, doch die Kryptowährung hat in der Vergangenheit auch immer wieder enorme Abschläge verzeichnet. Eine mögliche Umwandlung des Firmenvermögens von Tesla in Bitcoin klingt deshalb doch ziemlich verrückt.