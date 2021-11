Tesla Model Y: Baute "Autopilot" einen Unfall?

Crash geschah laut Tesla-Besitzer im Selbstfahrermodus - Behörde prüft Beschwerde.

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA prüft die Beschwerde eines Tesla -Besitzers. Wie die Behörde mitteilt, gibt der Mann an, in einen Unfall verwickelt gewesen zu sein, nachdem er die "Autopilot"-Funktion in seinem Model Y aktiviert hatte.

Auf falsche Spur geraten

Das Elektro-SUV sei dann beim Linksabbiegen auf die falsche Spur geraten und von einem anderen Auto angefahren worden. "Die NHTSA ist über die betreffende Verbraucherbeschwerde informiert und steht in Kontakt mit dem Hersteller, um zusätzliche Informationen zu sammeln", sagt ein Sprecher der Behörde.

Produktionsstart in Deutschland

Tesla äußerte sich bisher nicht zu dem Vorfall. In Österreich verkaufte Model Y stammen derzeit noch aus China. Es sollen aber noch in diesem Jahr die ersten Fahrzeuge in der neuen Gigafactory nahe Berlin vom Band laufen.