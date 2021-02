Tesla muss Produktion des Model 3 stoppen

Bänder des US-Elektroautobauers stehen still - wahrscheinlich wegen Chipmangel.

Nach Renault , Mercedes , VW und Co bekommt nun offenbar auch Tesla den weltweiten Chipmangel zu spüren. Der US-Elektroautobauer muss einem Medienbericht zufolge einen Teil der Produktion in Kalifornien vorübergehend einstellen.

Bis 7. März

Den Mitarbeitern in der Montage des Model 3 im Werk in Fremont sei mitgeteilt worden, die Bänder würden vom 22. Februar bis 7. März angehalten, zitierte die Agentur Bloomberg einen Insider. Für einen Teil der ausfallenden Zeit sollten die Löhne weiter gezahlt werden, für den Rest der Zeit sollten sie Urlaub nehmen.

Chipmangel

Der Grund für den Produktionsstopp wurde in dem Bericht nicht genannt. Tesla hatte vergangenen Monat erklärt, das Unternehmen könnte vorübergehend von dem weltweiten Halbeitermangel betroffen sein. Produktionsunterbrechungen sind in der Automobilindustrie nichts Ungewöhnliches. Wegen des Chipmangels häufen sie sich in letzter Zeit allerdings.