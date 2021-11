× Tesla-Rivale Rivian mehr wert als BMW und GM

Obwohl der Elektroautobauer erst wenige Autos ausgeliefert hat, düpiert er an der Börse die etablierten Hersteller.

Anleger haben sich beim mit Spannung erwarteten Börsengang Rivian um die Aktien des Tesla -Rivalen gerissen. Der US-Elektroautobauer, der erst im September mit der Auslieferung seiner ersten Fahrzeuge beginnt, hat rund 11,9 Mrd. Dollar durch die Ausgabe von 153 Millionen Aktien erlöst und damit den bisher größten Börsengang in New York in diesem Jahr gestemmt.

Mehr wert als BMW, GM & Co.

Dabei waren Aktienpreis und Emissionsvolumen bereits deutlich erhöht worden. Mit einem Börsenwert von rund 93 Mrd. Dollar oder umgerechnet etwa 81 Mrd. Euro wird Rivian zum Start deutlich höher gehandelt als etwa BMW (59 Mrd. Euro). Den größten US-Autokonzern General Motors übertrifft Rivian mit rund sechs Milliarden Dollar. Dabei steckt das US-Unternehmen, zu dessen Großinvestoren der Online-Riese Amazon und Ford zählen , bisher noch tief in den roten Zahlen. Bei der letzten Finanzierungsrunde vor dem Börsengang im Jänner war Rivian noch lediglich mit knapp 28 Mrd. Dollar bewertet worden.

© Getty Images ×

Pick-up ist da, SUV und Lieferwagen folgen

Der Elektroautobauer hat nach eigenen Angaben etwa 9.500 Mitarbeiter, von denen über 3.300 im US-Hauptwerk im Bundesstaat Illinois beschäftigt sind. Rivian macht bisher zwar noch keinen nennenswerten Umsatz, hat jedoch im September mit dem R1T (Fotos) sein erstes Elektromodell im umkämpften Pick-up-Segment herausgebracht und so einen Wettlauf unter anderem mit Tesla für sich entschieden - den Cybertruck kann man noch nicht kaufen. Ford bringt aber Anfang 2023 den F150 Lightning und GM hat mit dem Elektro-Hummer bereits einen Konkurrenten am Start und mit der E-Version des Silverado einen weiteren in den Startlöchern. Bei Rivian soll es nun Schlag auf Schlag gehen. Denn das Unternehmen hat bereits ein E-SUV in der Pipeline, dessen Auslieferungen Ende des Jahres beginnen soll. Darüber hinaus hat Rivian einen lukrativen Großauftrag von Amazon für 100.000 elektrische Lieferwagen in der Tasche.

Musk als Vorbild

Rivian-Gründer RJ Scaringe sieht seine Firma als Vorreiter bei der Mission, Elektromobilität im Massenmarkt zu etablieren und setzt damit auf eine ähnliche Marketing-Strategie wie Tesla-Chef Elon Musk. Es seien außergewöhnliche Schritte notwendig, um die natürlichen Ökosysteme zu bewahren und eine sichere Zukunft für künftige Generationen aufzubauen, verkündete der Rivian-Chef beim Börsengang. "In den nächsten zwei Jahrzehnten müssen wir die Transport- und Energiesysteme unseres Planeten vollständig verwandeln." Auch wenn Rivian Tesla beim ersten E-Pick-up zuvorkam, ist der Musk-Konzern mit einem Börsenwert von über einer Billion Dollar weit überlegen.