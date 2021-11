Verkaufsstart für die digitale Vignette 2022

Ab dem 4. November ist die digitale Version im Handel - Klebevignette startet am 18. November.

Wie berichtet, wurde die Vignette für das Jahr 2022 wieder etwas teurer . Zu kaufen war sie bisher noch nicht. Doch damit ist nun Schluss. Ab Donnerstag, den 4. November ist die neue digitale Vignette erhältlich. Vignettenpflicht gilt in Österreich für Pkw, Motorräder und leichte Wohnmobile. Wer ohne ein gültiges Pickerl erwischt wird, hat eine Ersatzmautzahlung in Höhe von 120 Euro zu leisten. In den letzten Jahren hat sich die digitale Variante als Verkaufsschlager erwiesen. Kein Wunder, schließlich bietet sie gleich mehrere Vorteile.

Vorteile

So entfällt der Registrierung des Kennzeichens das Kleben und Abkratzen. Im Falle eines Scheibenbruchs ist keine Ersatzvignette mehr nötig und Besitzer von Wechselkennzeichen benötigen nicht mehr für jedes Fahrzeug eine eigene Vignette. Die Asfinag hat laut eigenen Angaben mittlerweile bereits mehr als 2,5 Millionen Digitale Jahresvignetten verkauft, knapp zwei Drittel der mehr als 4,1 Millionen abgesetzten Jahresvignetten sind also bereits digital.



Mit und ohne Frist

Kauft man eine digitale Vignette bei den Autofahrerclubs oder bei ausgewählten Tankstellen und Trafiken, ist diese direkt nach dem Kauf gültig, weil die 18-tägige Rücktrittsfrist vor Beginn der Gültigkeit entfällt. Der Gültigkeitszeitraum der 2022er-Vignetten beginnt mit 1. Dezember 2021 und endet am 31. Jänner 2023.

Klebevignette

Die Klebevignette wird erst ab 18. November erhältlich sein, diesmal in der Farbe "Marille". Möchte man während des Jahres von der Klebe- auf die digitale Vignette umsteigen, ist das kostenlos in nur bei Bruch der Windschutzscheibe oder im Falle eines Totalschadens möglich.

Preise

Die Tarife für 2022 im Überblick

Tarife 2022 für Pkw (bzw. alle zweispurigen Kfz bis 3,5t hzG):

10-Tages-Vignette: 9,60 Euro

2-Monats-Vignette: 28,20 Euro

Jahresvignette: 93,80 Euro

Tarife 2022 für Motorräder (einspurige Kfz):

10-Tages-Vignette: 5,60 Euro

2-Monats-Vignette: 14,10 Euro

Jahresvignette: 37,20 Euro