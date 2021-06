× VW Golf nach Monaten wieder meistverkauftes Auto

Auch im Mai 2021 wurden mehr Neuwagenverkauft als im Vergleichsmonats des Vorjahres.

Nachdem die Pkw-Neuzulassungen im April bereits angezogen haben , hat sich dieser Trend im Mai 2021 fortgesetzt. Mit 22.503 neuen Personenkraftwagen lag die Zahl um 11,3 Prozent über dem Vorjahresmonat, teilte die Statistik Austria mit. Auf Vorkrisenniveau befinden sich die Zahlen damit aber noch lange nicht. Denn im Vor-Corona-Jahr 2019 wurden im Mai noch mehr als 30.000 Pkw neu zugelassen und damit rund ein Viertel (26,4 Prozent) mehr als im heurigen Monat. Das gleiche Bild ergibt sich, wenn man den Zeitraum seit Jahresanfang heranzieht. Von Jänner bis Mai 2021 nahm die Zahl der Neuzulassungen von Pkw im Vergleich zum Vorjahr zwar um 25,8 Prozent auf 108.321 Fahrzeuge zu. Im Vergleich mit dem Zeitraum 2019 ergibt sich aber ein Minus von 24,5 Prozent.

Boom bei alternativen Antrieben

Weiterhin auf dem Vormarsch sind Autos mit alternativem Antrieb. Im Mai wurden 2.709 Pkw mit Elektroantrieb zugelassen. Das entspricht einem Zuwachs um 268,6 Prozent. Der Anteil der Elektro-Pkw liegt mittlerweile bei 12 Prozent. Auch Hybrid-Autos waren gefragt: So wurden im Vormonat 4.145 Pkw mit Benzin-Hybridantrieb (plus 110,9 Prozent; Anteil bei 18,4 Prozent) und 1.403 Pkw mit Diesel-Hybridantrieb (plus 256,1 Prozent; Anteil bei 6,2 Prozent) zugelassen. Dagegen gingen die Zulassungen bei reinen Benzinern (8.576 Fahrzeuge; minus 11,1 Prozent) und bei dieselbetriebenen Pkw (5.656 Fahrzeuge; minus 23,7 Prozent) klar zurück.

© Statistik Austria ×

Top-Marken

Die Top 10 Pkw-Marken wurden im Mai von VW (Anteil: 16,0%), Skoda (Anteil: 10,0%) und BMW (Anteil: 6,9%) angeführt. Audi (+78,5%), VW (+35,4%), Skoda (+29,3%), BMW (+18,1%), Peugeot (+15,4%) und Hyundai (+8,6%) verzeichneten Zuwächse; bei Ford (-7,5%), Seat (-4,9%), Renault (-2,8%) und Mercedes (-1,2%) wurden Rückgänge beobachtet.

© Statistik Austria ×

Golf feiert Comeback an der Spitze

Beim Modellranking gab feiert der VW Golf ein Comeback an der Spitze. Der kompakte Wolfsburger war rund 40 Jahre durchgehend das meistverkaufte Auto in Österreich. In den letzten beiden Jahren wurde er aber vom Skoda Octavia vom obersten Podest verdrängt. Heuer ist er sogar schon einmal aus den Top 10 gefallen . Doch im Mai 2021 landete er auf Platz 1, gefolgt von Fiat 500 und Skoda Octavia. Hyundai Tucson und die VW-Modelle T6.1 (Bulli), ID.3, Caddy und T-Roc sowie die Skoda-Modelle Fabia und Enyaq komplettieren die Top 10.

© Statistik Austria ×

Elektroautos

Bei den Elektroautos landen drei Modelle des VW-Konzerns am Podium: VW ID.3 , Skoda Enyaq iV und VW ID.4 . Darüber hinaus schaffen es der Fiat 500e , das Tesla Model 3, der Renault Zoe, der Audi e-tron, der Mercedes EQV der Kia e-Niro und der Seat Mii electric in die Top 10.

© Statistik Austria ×