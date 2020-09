Der elektrische Hoffnungsträger ID.3 ist bei den ersten Kunden – nun will Volkswagen auch das Anschlussmodell ID.4 so rasch wie möglich an den Start bringen. Der kompakte SUV ist der nächste Vertreter einer Reihe, die den Konzern in den kommenden Jahren neu ausrichten soll. Die neuen Stromer basieren auf dem eigens entwickelten elektrischen Baukasten MEB. Als Treiber der nicht ganz risikolosen Transformation gilt Konzernchef Herbert Diess (Bild).

Aus der Nische ins Volumen

Beim ID.4 ist die offizielle Vorstellung noch für den September geplant. Aufgrund eines Leaks ist das Design aber bereits bekannt. Im vierten Quartal soll dann der Marktstart sein - es könnte möglicherweise auch Anfang 2021 werden, ist aus Konzernkreisen zu hören. Volkswagen will das Modell in Europa, China und später auch in Nordamerika bauen und verkaufen. Der Hochlauf des Elektro-SUVs solle "die E-Mobilität aus der Nische ins Volumen holen". Das Auto basiert wie der ID.3 auf dem Modularen Elektrobaukasten (MEB). Die Plattform soll einheitliche Technik für verschiedene Modelle liefern und durch die Verwendung gleicher Teile in großen Mengen zudem Kosten sparen.

Audi, Skoda und Seat/Cupra